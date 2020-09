BTS: V revela nuevo fragmento de su próximo mixtape en solitario ¡OMG!

Kim Taehyung, mejor conocido por su nombre artístico V, reveló un nuevo fragmento de su próximo mixtape en solitario “KYH1” durante un episodio de “BTS In the SOOP”. Durante el segundo episodio, se puede ver a los chicos de BTS conduciendo hacia una casa de vacaciones.

Taehyung estuvo a cargo de la música durante el viaje, reproduciendo música a través de su teléfono. Allí, reveló a los fanáticos un fragmento de una segunda pista sin título. Tenía un sonido R&B conmovedor y atemporal que combina perfectamente con la voz de TaeTae.

V reveló un fragmento de su próximo mixtape en solitario

Durante el viaje, Jimin felicitó la música increible de V, ¡Incluso le pidió a su compañero que le escribiera una canción! Previamente, V reveló un fragmento de otra canción de su mixtape a los fans a través de la cuenta oficial de Twitter del grupo. Allí, los fanáticos pudieron escuchar un suave ritmo de jazz.

El tema se complementa perfectamente con la voz ronca de V. Simembargo, TaTae terminó borrando el tweet al día siguiente. En el episodio cinco de "BTS In The SOOP", V habló con franqueza sobre su próximo mixtape. Reveló que no estaba seguro de cuándo lanzaría el mixtape.

V también reveló que estaba emocionado de mostrar a los fanáticos el tipo de música que le gusta. Sin embargo, expresó preocupación, ya que los fanáticos podrían sentirse decepcionados del mixtape. El miembro de BTS, J-Hope, consoló a V y lo instó a continuar persiguiendo sus pasiones.

V revela nuevo fragmento de “KYH1”

En el quinto episodio, se reveló un recorte de una tercera pista sin título de su mixtape. El fragmento que escucharon los fanáticos es una hermosa balada que sonó mientras se veía una canoa en la pantalla. La canción encaja perfectamente con el concepto del programa, ya que da una sensación de relajación.

A medida que V continuamente revela fragmentos de su mixtape, más fanáticos continúan sintonizando el programa. ARMY ha expresado su entusiasmo por el programa y han apoyado abiertamente al cantante de BTS y sus esfuerzos creativos. En junio, V transmitió en vivo en el canal oficial de YouTube de BTS, donde charló con ARMY.

Durante la transmisión, el idol del grupo K-Pop reveló que estaba trabajando en su propia música en solitario. En ese momento, dijo que esperaba lanzar un mixtape para finales de 2020. Continuó diciendo que no estaba seguro de cuántas canciones se incluirían en el mixtape, pero que había escrito ocho canciones en ese momento.