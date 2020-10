BTS V registra nuevo RÉCORD con Inner Child en el chart de Billboard

Ocho meses después de su lanzamiento inicial, la canción en solitario de V, "Inner Child", ha logrado otro hito en el chart de Billboard. La pista alcanzó el puesto #2 en la lista Digital Song Sales tras el increíble concierto de BTS: MAP OF THE SOUL ON:E.

Después del concierto de dos días "Inner Child" junto con la segunda pista en solitario de V de 2020: "Sweet Night" experimentó un aumento en las ventas tanto en Amazon como en iTunes de Estados Unidos. La actuación poderosa y conmovedora de V conmovió a millones de corazones.

"Inner Child" de V hace historia en Billboard

Esto resultó en que "Inner Child" se convirtiera en la pista del “lado B” más alta en la lista de Billboard después del concierto. Sin embargo, no es nada extraño ya que la primera presentación en vivo de la pista de V tomó al mundo por sorpresa.

La actuación de V ha sido considerada como "Angelical" por los medios coreanos y señalada como lo más destacado del concierto por varios medios internacionales. Varios periodistas y críticos también elogiaron y reconocieron el poder de la voz de TaeTae.

Inner Child is also Taehyung’s longest charting song with #12 weeks on the chart. pic.twitter.com/GwrRZvzFI0 — V Charts⁷ (@BTSVChartData) October 20, 2020

El nuevo logro de Inner Child también marca la entrada más alta de V en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard. La pista que alcanzó el puesto #2 actualmente encabeza su lista individual de entradas seguida de Intro: Singularity de Love Yourself: Tear y Singularity de Love Yourself: Answer.

V sigue haciendo historia de manera individual

Como ya hemos mencionado en La Verdad Noticias, la pista en solitario también ha encabezado 89 países en la lista mundial de iTunes, lo que convierte a V en el primer y único artista asiático en solitario en la historia en registrar más de 89 países con dos canciones en solitario.

Mientras BTS se está preparando para su nuevo álbum de producción propia: BE, que se lanzará el 20 de noviembre, muchos fanáticos esperan ansiosamente ver un lado completamente nuevo de V, ya que ha asumido la responsabilidad adicional como Director Visual del álbum.