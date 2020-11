BTS: V presenta nueva FOTO con pistas sobre el siguiente álbum “BE”/Foto: Soompi

BTS ha publicado nuevas imágenes individuales del nuevo concepto del álbum “BE” y V es el primero en aparecer en escena.

Para el nuevo y esperado disco, el grupo reveló recientemente una serie de imágenes grupales y videos teasers de conciertos que han llevado a los fanáticos a querer más.

El 2 de noviembre (En Corea del Sur), se publicaron dos fotos individuales de V. En las imágenes, V se encuentra en una sala compacta que tiene objetos dispuestos simétricamente.

En la publicación de SNS, la descripción también dice: "#Curated_by_BTS #V". El idol aparece sentado en un cuarto con colores pastel, y decorado con instrumentos musicales. Taehyung luce muy relajado y con un outfit colorido.

Taehyung es el primero en posar en solitario para lo nuevo de la banda surcoreana. Los fans están muy emocionados por ver al resto de los idols/Foto: Allkpop

Este concepto similar ya lo habían presentado los BangTan Boys hace unas semanas, cuando mostraron su primera fotografía para esta nueva era musical.

¿V dió pistas del nuevo disco?

Aunque las imágenes que protagoniza V podrían parecer unas simples fotos de un shoot del grupo. ARMY sabe que es posible que existan mensajes ocultos en la escena.

Desde hace unos días los fans comenzaron a rumorar que posiblemente el nuevo álbum contará con subunidades. Como te explicamos en La Verdad Noticias, si los BangTan tienen estos “mini grupos” significa que lanzarán canciones en tríos o parejas. Algo que tiene muy emocionados a los seguidores.

Sin embargo, todo el público tendrá que esperar hasta el 20 de noviembre para conocer de qué tratará esta nueva producción. La cual, posiblemente incluya el exitoso single en inglés “Dynamite”.

“BE” será el disco siguiente después del triunfo que tuvo BTS con “Map of the Soul: 7” a principios de este año. El cual, no tuvo un tour mundial debido a la pandemia de Coronavirus. ¿Crees que el nuevo disco se fusionará con MOTS:7 para una gira?, ¿Te gusta cómo luce Taehyung en sus fotografías para el nuevo concepto del álbum?