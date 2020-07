BTS: V preocupa al ARMY al verse adolorido y apretando su estómago en televisión

BTS se presentó en el programa japonés "CDTV Live" el pasado 13 de julio para promocionar su nuevo álbum, "Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~", pero V hizo que los fanáticos se preocuparan porque fue visto sosteniendo su estómago durante la presentación de "Your Eyes Tell".

"Your Eyes Tell" es una canción del lado B del álbum compuesto por Jungkook y es una de las pistas más populares además de la canción principal de la próxima película japonesa del mismo nombre. La cinta es una adaptación de la película coreana "Always", protagonizada por So Ji Sub y Han Hyo Joo.

Durante la presentación en televisón de BTS, se reveló que V ese día no se sentía bien, pero estaba tratando de ser profesional para que nadie se enterara. En su presentación, Kim Taehyung fue tan claro como siempre, transmitiendo las emociones detrás de la letra de la popular canción.

ARMY preocupado por V ¿Qué tiene el idol?

Los fanáticos con ojos de águila notaron que V sostenía su estómago varias veces durante la actuación. Un fan lo preguntó a través de una publicación de Weverse el 20 de julio.

"Taehyung oppa. Estás sosteniendo tu estómago, pero no es porque no te sientas bien, ¿verdad? Simplemente tienes hambre, ¿verdad?"

BTS no ha explicado el porque del malestar de V

V respondió casualmente, convenciendo a los fanáticos de que a pesar de que había una historia detrás del incidente, ahora se sentía mejor. "Jajajajaja, hay una historia detrás de esto jajajaja pero estoy realmente bien ahora", escribió el ídolo nacido en 1995.

Los miembros de BTS no sintieron que su condición era buena, y el ARMY se dio cuenta rápidamente por lo que ha enviado sus buenos deseos para que el idol se mejore pronto. Pero los miembros de la boyband ciertamente no quieren preocupar a los fanáticos diciéndoles que su condición no es buena.

Te puede interesar: K-Pop: Todo lo que debes saber de BTS

Mientras tanto, BTS actualmente está ocupado protagonizando anuncios junto con los preparativos para el próximo regreso. Según Jin, regresarán en octubre, pero la teoría de los fanáticos dice que su regreso es probable el próximo agosto.