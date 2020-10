BTS: V muestra su influencia en la moda ¡Su traje 'VCut' se agota en horas!

El miembro de BTS V, quien recientemente sorprendió al ARMY con instantáneas súper hermosas como parte de VCut, agotó su traje adornado de Tom Ford en solo unas horas.

El hecho de que los miembros de BTS tengan una influencia mundial sobre millones y millones de miembros de ARMY de BTS sería un eufemismo. Todo lo que dicen, usan o incluso respaldan tiende a convertirse en un tema de tendencia o, mejor aún, se agota en horas.

Estamos acostumbrados a ver que los atuendos usados por el septeto se agotan, a veces en cuestión de minutos. ¡Ese es el poder de BTS!

El idol de BTS lució el traje en una sesión de Variety

El traje de V se agotó en horas

Tomemos el reciente atuendo formal de V para la sesión de portada de Variety, por ejemplo. Como sorpresa para ARMY, Kim Taehyung mostró recientemente varias tomas reales mientras se ponía un traje de Tom Ford y otro de la colección Otoño / Invierno 2020 del diseñador Kim Seoryong.

En lo que respecta al atuendo de Tom Ford, TaeTae lucía majestuoso con un traje gris carbón de lana a rayas y solapa de pico de seda que cuesta alrededor de 4,860 dólares. Y como se esperaba, el costoso traje AF Tom Ford se agotó en horas según KStar Live. ¡Deje que V, el idol de BTS haga una declaración de moda cada vez!

El concierto en línea de BTS

Mientras tanto, ARMY se está preparando para el concierto en línea de BTS, MAP OF THE SOUL ON: E, que tendrá lugar este 11 de octubre. Veremos a los miembros interpretar sus éxitos de Map of the Soul: 7. mientras que se dice que el costo de producción del concierto en línea es ocho veces mayor que el de Bang Bang Con: The Live.

TE PUEDE INTERESAR: BTS: 50 cosas de Suga que no conocías

Desafortunadamente, el concierto fuera de línea que se suponía que tendría lugar simultáneamente tuvo que ser cancelado debido a COVID-19. Además, el nuevo álbum de BTS, BE, se lanzará el 20 de noviembre.