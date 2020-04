BTS: V invita al ARMY a cantar con él durante la cuarentena

Kim Tae-hyung, mejor conocido como V de BTS, participó en una presentación de canto llevando al límite su creatividad, pues esta actividad resultó en la combinación de varias palabras al azar y el cantante de K-Pop utilizó tanto el idioma coreano como el inglés para conquistar al ARMY con su voz; e incluso los invitó a formar parte de este reto durante la cuarentena por Coronavirus (COVID-19).

Este reto está acompañado con el hashtag #StayAtHomeChallenge! (desafío quédate en casa), pues en otra ocasión Taehyung compartió un video de él cantando y bailando mientras veía televisión; acción que se viralizó en redes sociales gracias al ARMY y causó que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur, lo compartiera para concientizar a la gente sobre la cuarentena.

El reto de V durante la cuarentena

방콕챌린지 그냥 흥얼거리며 곡을 만들어보세요 말도 안되는 영어가사 @thisisnive pic.twitter.com/E5GdawyRKZ — 방탄소년단 (@BTS_twt) April 27, 2020

Ya el 28 de abril en Corea del Sur, el integrante de BTS compartió un nuevo video en el Twitter oficial de la boyband, donde se mostró cantando su canción original, acompañado de una cama musical con guitarra, por parte del artista NIve; del mismo modo V invitó a sus fan de permanecer en sus casas y mientras pasan el aislamiento podrían realizar su reto de canto.

“Desafío quédate en tu habitación: haz una canción mientras tarareas al azar con letras en inglés que no tienen sentido”.

V de BTS no ha dejado de ser tendencia de redes sociales, ademá de sus retos de canto durante la cuarentena, se ha sincerado con su fandom en varias ocasiones durante las transmisiones en vivo para la plataforma V-Live y Weverse, demostrando una clara preocupación por que la gente se encuentre a salvo del COVID-19 al acatar las normas de salud.

Aunque no todo han sido buenas noticias para los Bangatn Boys, como la suspensión de sus conciertos programados para el mes de abril en Corea del Sur y demás retrasos de sus presentaciones del Map Of The Soul Tour 2020 en los Estados Unidos por la pandemia, los chicos formarán parte de los eventos que se logren realizar en transmisiones en vivo y los Kids’ Choice Awards de Nickelodeon son un buen ejemplo.