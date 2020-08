BTS: ¿V ha estado celoso de Jungkook? ¡Esto pasó con el Wooga Squad!

Fue el año pasado cuando el miembro de BTS, V, reveló en un tweet que había "irritado" a sus hermanos del Wooga Squad para que le enviaran un café personalizado y un camión de bocadillos como regalo sorpresa porque estaba celoso de su compañero en la boyband, Jungkook.

Enviar camiones de café y bocadillos entre amigos famosos en Corea es una tradición bastante dulce. Es una forma de mostrar su apoyo para que el proyecto de trabajo de su amigo sea exitoso mientras les brinda deliciosos bocadillos para devorar y las estrellas de BTS no se quedaron atrás.

Jungkook logró despertar la envidia de V con increíble regalo de otros idols

Además, estos camiones están personalizados con fotos de la celebridad junto con un dulce mensaje del obsequio que a menudo está mezclado con humor, lo que nos da una idea de la amistad respectiva.

Por lo tanto, cuando el miembro de BTS, Jungkook, recibió un camión de café y bocadillos de su amigo Yeo Jin-goo, ¡V definitivamente estaba celoso de su compañero!.

¡El increíble regalo de Jungkook!

Para darle un poco de contexto, nos remontamos a abril de 2019, cuando Kookie envió un camión de café y bocadillos a su miembro de la línea '97 en los sets del Hotel del Luna.

"Desde JG (Jeon Jung-kook) hasta JG (Yeo Jin-goo), la cafetería / pizzería abre al lado del Hotel Del Luna, se lee una de las pancartas mientras que otra que muestra el rostro de Jungkook dice: "De Jungkook de BTS, Amigo de Yeo Jin-goo", a través de Soompi.

Además, había pegatinas personalizadas con el hermoso rostro de Jin-goo con el texto" Animaré al Hotel Del Luna. Del amigo de Jin-goo, Jungkook ". Jin-goo compartió felizmente una foto de sí mismo posando frente al camión de café y bocadillos en Instagram.

A cambio, Jin-goo envió un camión de café y bocadillos a Jungkook durante la reunión de fans de BTS en Busan del pasado 16 de junio. El banner personalizado decía:

"De JG (Jin-goo) a JG (Jungkook / Junggook). I ' Estoy animando a BTS y The Golden Maknae Jungkook! De Yeo Jin-goo, el amigo de Jungkook".

내가 핫도그 좋아하는 건 또 어떻게 알고

고마워 잘 먹었어 :)#ㅈㄱㅈㄱ pic.twitter.com/ZMKwnB4wIL — 방탄소년단 (@BTS_twt) June 16, 2019

La pegatina con el hermoso rostro de Jungkook decía: "¡Que tengas un buen día lleno de recuerdos felices! - Jin-goo, el amigo de Jungkook", mientras que también se agregaron frases como "Qué atractivo" y "Qué guapo". Un feliz Kookie tuiteó fotos de sí mismo junto al camión de bocadillos y escribió: "¿Cómo sabías que me gustan los perros calientes? Gracias, me lo comí bien. #JGJG".

¡A V le dieron celos de Jungkook!

¡Taehyung tuvo envidia de Jungkook y regañó a sus miembros de Wooga Squad por eso!.

Si eres nuevo en el fandom de K-Pop, Wooga Squad se compone de V junto con la estrella de Itaewon Class, Park Seo-joon, la estrella de Parasite, Choi Woo-shik, la estrella de The Heirs, Park Hyung-sik y el cantante de Walk, Peakboy.

La amistad comenzó cuando protagonizaron Hwarang: The Poet Warrior Youth y desde entonces, los chicos han compartido una profunda amistad.

Manteniendo su palabra, Seo-joon, Woo-shik, Hyung-sik y Peakboy sorprendieron a su amigo durante la reunión de fans de BTS en Seúl del 22 de junio. Los chicos enviaron un camión personalizado de café y bocadillos a TaeTae, pero también se burlaron de su hermano de la manera más linda.

"De tus hermanos", compartió el Wooga Squad mientras un cartel con una divertida foto de V decía: "No hay necesidad de decir mucho. Podríamos haber ido más lejos, pero lo mantuvimos. Yo también te amo". Tomando Twitter para compartir fotos de él mismo posando frente al camión de café y bocadillos, usando hashtags, Taehyung bromeó: "Para ser honesto, estaba celoso de Jungkook, así que les pedí que lo hicieran por mí [sonidos de risa]".

Mientras tanto, V y Jungkook están extremadamente ocupados ya que BTS se está preparando para el lanzamiento de su próximo single, Dynamite, que tiene vibraciones optimistas similares a sus anteriores éxitos Mic Drop y Waste It On Me.

Si bien tenemos que esperar hasta el 21 de agosto para que la tan esperada pista salga junto con el primer MV (también se lanzará Dynamite MV [B-side] el 25 de agosto), el calendario de promoción de la misma ya ha comenzado.

Te puede interesar: BTS: ¿Jungkook YA tiene novia? ARMY lo relaciona con famosa del K-Pop

Dinos en los comentarios que te parecen los regalos que recibieron V y Jungkook, ¿Te gustaron?.