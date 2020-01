BTS: V fue un ROMPECORAZONES en la fiesta del Grammy 2020 ¡Hermoso!

El cantante V de BTS se volvió viral después de su aparición en los Grammys, ya que los fanáticos intentaron desesperadamente descubrir quién era de todos, pues BTS hizo una aparición icónica en los Premios Grammy Music 2020, pero todos los ojos estaban puestos en V, cuyo nombre real era Kim Tae-hyung, que terminó siendo viral porque fue el más encantador.

Resulta que V de BTS comenzó a tener tendencia mundial en Twitter después de pisar la alfombra roja con un cuello de tortuga negro y un largo abrigo negro, el ARMY en Twitter no se hizo esperar, por lo que un fanático escribió hilarantemente: "Alguien llama a la ambulancia que me ha apuñalado".

La reacción del ARMY por V de BTS

"Está bien, pero ¿quién es el miembro de BTS en negro cerca de las flores porque su cabello y su cara están haciendo algunos puntos", agregó otro, mientras que un tercero dijo: "BTS FANS QUE ESTÁ EN TODO NEGRO ME ENCANTA".

Los admiradores de V de BTS fueron enviados a un frenesí después de que él agarró el micrófono en una entrevista en la alfombra roja para decir: "Soy un poco tímido pero quiero decir que te amo ARMY".

A pesar de que la banda de K-pop no consiguió un escenario en solitario, pues se unieron a Lil Nas X para interpretar Old Town Road y rompieron absolutamente la colaboración, el ARMY quedó fascinado, tanto que un fan escribió: "Las voces de Damm jungkook y Jimin en el coro hicieron que la canción fuera aún mejor “.

"Alguien me dijo que a los artistas que no están nominados ni siquiera se les permite actuar y que BTS no fue nominado, pero aun así pueden actuar y creo que ese es un gran paso, incluso si es solo "una colaboración", agregó otro.

Cabe destacar que BTS, creadores de éxitos de Boy With Luv lanzarán su séptimo álbum de estudio 'Map Of The Soul: 7' el 21 de febrero y hablaron sobre ello en los Grammy's, diciendo que será mejor y más difícil de lo que los fanáticos esperan.

