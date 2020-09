BTS: V es un verdadero 'Gucci Boy' y estas 3 fotos lo demuestran

BTS hoy es una de las bandas de chicos más queridas del mundo. Con un gran número de seguidores en todos los continentes, RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Junkook son aplaudidos no solo por sus espectaculares voces y actuaciones, sino también por su sentido de la moda.

Kim Taehyung, en particular, se ha destacado constantemente por su estilo y sus elecciones de moda, haciendo que ARMY se descontrole con todos y cada uno de sus looks. Taehyung ama una marca en particular y parece que no se cansa de ella, tanto que incluso lo llaman 'Gucci Boy'. Aquí están nuestras tres selecciones favoritas.

V en “Dynamite”

Para la primera canción en inglés de BTS, “Dynamite”, V lució su marca favorita en el video musical. Llevaba un chaleco formal de mohair de lana de Gucci y pantalones a medida junto con una camisa de algodón a rayas lavada. También portaba una corbata roja para hombre, de esas que se usan antes del otoño.

Taehyung usando Gucci en los premios

Para la actuación en una entrega de premios, Kim Taehyung vistió una chaqueta de pana negra de Gucci con botones y bordados de colores, sobre una sencilla camisa blanca impecable y jeans azules. Un pañuelo y su cabello peinado en un desorden desgreñado lo hacían lucir perfecto. ¡El cantante hizo que los corazones latieran más rápido!

V en la alfombra roja de los Billboard Music Awards

En la alfombra roja de los Billboard Music Awards, ¡V volvió a optar por Gucci! Esta vez, lució un chándal azul medianoche de Gucci con ribetes rojos y los icónicos zapatos blancos que tenían una raya roja en ellos. ¿Hay algo que no le quede bien a TaeTae? ¡Es tan perfecto!

El idol de BTS complementó su look con un anillo grande y combinó con el resto de los miembros de su banda que también estaban vestidos con Gucci para el evento. Claramente, ¡no se puede quitar Gucci de V! ¿Cuál de sus looks es tu favorito? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios.