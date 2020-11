BTS: V es perfección pura en la reciente sesión de FOTOS del “VCut”/Foto: Nación Rex

V de BTS recientemente compartió su última sesión de fotos a través de Twitter, lo que generó muchos comentarios de ARMY, quienes quedaron enloquecidos por lo atractivo que lucía el idol.

"Vcut", escribió la cuenta de BTS mientras compartía las irresistibles imágenes de Taehyung el 25 de noviembre de 2020.

Algunas de las fotos de V también están disponibles en la revista Weverse para la entrevista que otorgó el intérprete de Winter Bear, de acuerdo con el medio Koreaboo.

Cuando se le preguntó sobre su ánimo hasta el momento, V dijo: "Ya no estoy triste porque no puedo mostrarme a los fans directamente. Solo quiero ver a ARMY en un ambiente seguro. Creo que puedo esperar hasta que llegue el momento".

"Tenemos que superarlo. No siempre tenemos dificultades, así que hacemos música y mejoramos mucho", agregó.

V envía mucho amor y fuerza a ARMY

A través de la promoción de "Dynamite", BTS les da a los fans mucha esperanza y fuerza durante la pandemia de COVID-19, para quienes no la han estado pasando bien en el encierro.

"Me siento deprimido porque no podemos ver a ARMY en mucho tiempo y no hemos hecho ningún concierto. Tenemos que seguir luchando por algo que parece interminable”, expresó el idol.

TaeTae añadió: “Pero quiero seguir luchando y progresar con ARMY, así que empezamos a hacer música y actuar en el escenario de nuevo para poder ver un ARMY más feliz y brillante"

"Como alguien que apoya a ARMY, quiero darles fuerza, pero no hay muchas formas de animarlos", se sinceró V.

Como ya te hemos relatado en La Verdad Noticias, el nuevo álbum de BTS, “BE”, fue estrenado con la finalidad de que el grupo se siga manteniendo cerca de sus miles de seguidores.

Los BangTan Boys estrenaron el tema "Life Goes On" como una manera de enviar apoyo a sus fans durante estos momentos difíciles, y cada uno de los idols participó en el nuevo álbum/Foto: RTVE

Aun con la pandemia, la banda de k-pop no quiso separarse mucho tiempo de sus fans y han estado presentando actuaciones de manera virtual y ofreciendo música que seguramente ha sido reconfortante para ARMY. ¿Te gusta como se ve V en su sesión de fotos?

