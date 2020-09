BTS: V comparte con ARMY sus 5 mejores consejos de vida ¡OMG!

BTS ha formado un vínculo muy fuerte con sus fans a través de sus álbumes. V y los otros chicos han creado varios mensajes de amor propio, superación y de unión con sus canciones. Pero no todo es música, BTS también logra transmitir palabras de aliento por medio de las redes sociales.

Kim Taehyung ha estado muy activo en Weverse y no duda en aconsejar a sus fans para ayudarlas en lo que sea, incluso a atravesar momentos difíciles. A través de la plataforma, Taehyung compartió varios consejos de vida con ARMY, mismos que nosotros queremos compartir contigo. Estos son los 5 mejores consejos de V.

Consejo #1: Para conquistar a tu crush

Si vas a encontrarte con tu crush, ese que te pone súper nerviosa, lo mejor según el idol es algo realmente tierno: Que bebas la mitad de una botella, y con lo que sobrara hicieras un florero donde pusieras una rosa, que le darías a ese chico especial. Sería un gesto encantador, según él. ¿Te animas a hacerlo cuando regreses a clases?

Consejo #2: Para quienes están inconsolables

Si estás en uno de esos días que no puedes de la tristeza y nadie te pela, y no tienes ni un hombro para llorar porque todas estamos en casa, checa sus palabras: “No te sientas mal si nadie te consoló. Si te sientes agotada, ¿por qué no intentas hacer menos cosas en vez de más? Que te importe menos, preocúpate menos, hazlo menos duro, y date un respiro”.

Consejo #3: Para combatir el insomnio

¿La cuarentena ha alterado tus horas de sueño y a la medianoche estás que no puedes dormir? A muchas nos ha pasado, pero quizá si piensas en lo que Taehyung le dijo a una fan con este problemita, caigas rendida en un dos por tres: “Te dejé un globo morado en tus sueños, ve a buscarlo”. Awww!! ¿Así o más tierno?

Consejo #4: Para convivir con una amiga que peleaste

Una chica le dijo que se había peleado con una amiga con la que comparte clases, que estaba triste y no sabía qué hacer. El cantante le escribió: “Si quieres reconciliarte con ella, hazlo, pero si no quieres, no lo hagas… Si sientes que esa persona quiere hacer las pases, acéptala”.

Consejo #5: Para evitar la tentación de salir ahorita

Si ya estás hartísima de estar encerrada en casa, y pensando cómo escaparte aunque sea unas horas, este consejo del idol de BTS hará que no salgas ni de tu cuarto: “Sé que las armys quieren salir, pero si pueden quédense en casa y jueguen videojuegos conmigo”. ¡Qué fácil la puso, pues quién no quisiera convivir con él aunque sea digitalmente!