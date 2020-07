BTS: V admite tener el PACK de sus compañeros ¡OMG!

Kim Taehyung, conocido como “V”, visitó la plataforma de Weverse el 17 de julio y reveló información interesante sobre los miembros de BTS. Al parecer, se trata de unos extraños pero atrevidos hábitos de él y sus compañeros de grupo. Esto al tomarse fotografías XXX o tener los “packs” completos de sus atributos. ¡OMG!

V emociona al ARMY en Weverse

Como ya es costumbre para V, el haber contestado algunos comentarios en Weverse trajo muchas reacciones por parte de su fandom ARMY, pues todo comenzó cuando uno de ellos le pidió compartir más contenido de la boyband del K-Pop. Sin embargo, las cosas se subieron de tono por un mensaje del cantante.

“Taehyung... compártenos muchos videos de los integrantes. Revela el álbum (o una galería de fotos de tu celular). Nos encantaría ver el rostro de tus compañeros… en cualquier momento de tu día”, escribió un fan.

“No es un problema, pero tenemos el hábito de tener una mente libre que quiere detener toda la presión y proteger nuestros valores. Así que no hay muchas (fotos o videos) que nos muestren con ropa”, dijo V.

¿Existe un pack de BTS?

El cantante mencionó que tiene varias fotografías de sus compañeros, mismas que podrían ser catalogadas “para adultos” por mostrarlos sin ropa. Ya que han habido muchas ocasiones en donde se les ha visto sin camisa en su casa y el ARMY no desconoce del todo este dato.

“Taehyung dijo que en sus videos nadie llevaba ropa”, comentaron los fanáticos. “Dijo que tenía muchos videos de BTS y que nadie llevaba ropa. Qué tipo de información es esta, jajaja”, agregó otro internauta. “Entonces, básicamente, Taehyung dijo que son a prueba de balas, pero a veces no usan ropa”, añadió otro fan.

Taehyung de BTS tiene una divertida conversación con sus fans en Weverse

Mientras tanto, V junto con otros cuatro integrantes de la boyband, se inscribieron en un programa de MBA (Maestría en Administración de Empresas) que se enfoca en medios publicitarios; esto en la Universidad Hanyang Cyber. Según un funcionario de la universidad, RM (Rap Monster), Suga y J-Hope se registraron en el primer semestre, mientras que V y Jimin comenzarán en el segundo semestre.

BTS acaba de lanzar el álbum japonés “Map of the Soul: 7 - The Journey”, con la canción principal titulada “Stay Gold”. El tema “Your Eyes Tell” de Jungkook, incluso se utilizará en la banda sonora de “Always”, una romántica película japonesa.