BTS: Twitter, YouTube, Instagram, Vlive, Facebook, BangtanTV, BigHitEntretainment, BTS Love Myself.

BTS publicó el 12 de junio de 2013, su primer sencillo "No more dream" del álbum "2 cool 4 skool”, al día siguiente debutaron en publico en el programa M! Countdown.

Bangtan Sonyeondan (bulletproof boy scouts en ingles) mejor conocidos como BTS es una de las bandas SurCoreana del genero Kpop mas conocida a nivel mundial. BTS esta conformado por siete integrantes llamados: Kim Seokjin (Jin), Min Yoongi (Suga), Kim Namjoon (RM), Jung Hoseok (J-Hope), Park Jimin (Jimin), Kim Taehyung (V) y Jeon Jungkook (Jungkook).



BTS "2 cool 4 skool" 2013

En noviembre de 2013, BTS salió por primera vez fuera de las fronteras de Corea del Sur, su actuación debut fue en el 7 See Concert en Tailandia. En Japón hicieron una serie de conciertos para finalizar el año en las ciudades de Tokio y Osaka, gira que se extendió hasta los primeros días del 2014.

En febrero del 2014, BTS lanzó su segundo mini álbum “Skool Luv Affair", con el cual finalizaría la trilogía escolar del grupo. El sencillo “Boy In Luv” fue la primera canción nominada a número uno en un programa de música de la banda. BTS continuaba rompiendo fronteras y cautivando a sus fans, el 13 de junio de 2014, asistieron al Moscow Korean Culture Festival, creado por las organizaciones de turismo de Rusia y Corea del Sur y fue la única banda coreana invitada por Rusia.



El 4 de junio, BTS publicó el primer sencillo “No More Dream” en su versión japonesa , con lo que conquistaron a este mercado y este sencillo entró en el número 6 en la lista Oricon Daily Chart y en el número cuatro en Billboard Japón Top Single Sales. Vendieron más de 32 mil unidades en su primera semana en Japón.

BTS ha recibido desde sus inicios numerosos premios y nominaciones. Ganaron el premios a mejor nuevo artista en Corea en los Melon Music Awards, Golden Disk Awards, Seoul Music Awards y los Gaon Chart K-Pop Awards. También recibieron el premio a artista revelación de los YinYueTai V-Chart de 2014 en China y dos premios Gold Disc Awards más en Japón en el 2014. BTS has sido nominado a mejor artista asiático y un premio a mejor artista coreano en los MTV Europe Music Awards. La gran presencia internacional de BTS les ha dado premios como "Best World Performer" en los Mnet Asian Music Awards de 2015 y "K-Pop World Hallyu Star Award" en los Gaon Chart K-Pop Awards de 2016. El grupo ganó su primer premio daesang en los Melon Music Awards de 2016 en la categoría "Mejor álbum del año" con su mini álbum "The Most Beautiful Moment in Life”: “Young Forever” y el segundo unos días después en los Mnet Asian Music Awards al "Artista del Año”.

BTS Awards



Han recibido un total de treinta y tres primeros premios: cinco por “I Need U”, cinco por “Run”, tres por “Fire”, seis por “Blood Sweat & Tears”, cuatro por “Spring Day” y diez por “DNA”, siendo éste el récord de victorias en shows musicales del grupo. Además, han estado nominados otras doce veces. Este video tiene más de 256 millones de reproducciones.

El 21 de mayo de 2017, BTS ganó en la categoría de Top Social Artist en los 24th Billboard Music Awards, convirtiéndose en el primer grupo surcoreano tanto en ganar como en ser nominado a la misma.

BTS Top Social Artist, 2017 Billboard Music Awards

BTS anunció en sus redes sociales su participación con la marca deportiva Puma en la campaña “Play Warm” de la temporada de invierno de 2015. Un representante de Puma explicó como fue la elección del grupo y su participación en la campaña:

“BTS y cada uno de sus integrantes encajan con sus valores de valentía, determinación, confianza y alegría con nuestra marca”

En enero de 2016 se repitió la participación de BTS para la campaña "Blaze Time" que utilizó una versión modificada de su canción “Run”, esta se uso para los anuncios televisivos. En septiembre de 2016 participaron en la campaña publicitaria “BOG Sock” para la que se crearon anuncios individuales de cada uno de los miembro de BTS. Iniciando el 2017 un representante de Puma declaró que debido a la impacto del grupo como representantes de la marca planeaban mantener el acuerdo durante todo el 2017.

BTS es la banda surcoreana con más influencia alrededor del mundo. En sus redes sociales suman más de 54.5 millones de seguidores en: Twitter, YouTube, Instagram, Vlive, Facebook, BangtanTV, BigHitEntretainment, BTS Love Myself.

YouTube Big Hit

Esta popularidad de la banda surcoreana BTS les ha abierto las puertas a importantes entrevistas para marcas como VOGUE, BBC Radio 1, Ellen DeGeneres entre otros.

Ellen DeGeneres 27 de noviembre 2017:

BBC Radio 1: 18 de enero 2018

Revista Vogue: 25 de enero 2018

BTS además de ser la banda surcoreana más reconocida en el mundo, realiza labores humanitarias junto con organismos internacionales como UNICEF en su programa Love Myself.

BTS Love Myself

Muchas personas hacen esfuerzos para construir un mundo mejor. Individualmente y a su manera, contribuyen a la sociedad. BTS canta sobre el amor por el mundo. Traen alegría a los jóvenes y difunden mensajes sociales a través de la música mientras siguen compartiendo las preocupaciones de los jóvenes que son sus contemporáneos. AMOR MISMO es una extensión de sus preocupaciones. Ya es hora de actuar y marcar la diferencia. Se está recaudando un fondo LOVE MYSELF con los cuatro tipos de donaciones, durante los próximos dos años:

1.- Donaciones por KRW 500 millones de Big Hit Entertainment y los siete miembros de BTS

2.- Donaciones del 3% de los ingresos de las ventas de álbumes físicos de la serie Love Yourself.

3.- Donaciones del 100% de los ingresos de las ventas de bienes oficiales para la campaña LOVE MYSELF.

4.- Donaciones en los mostradores de donaciones instalados por UNICEF.

Es obvio pensar que con dicha popularidad el grupo surcoreano cuanta con millones de fans alrededor del mundo los cuales se hacen llamar #btsarmy. Sus fans han hecho que BTS esté nominado a los iHeartRadio Music Awards 2018: "Mejor Club de Fans". Contendiendo contra Selena Gomez, La Reina de Instagram, Demi Lovato, entre otros.

iHeartRadio Music Awards: Mejor Club de Fans 2018.

Sin duda este grupo seguirá dando mucho de que hablar durante el 2018 que apenas comienza y promete propagarce aun más en por todo el mundo.