BTS: Tras mini concierto de Suga su “pijama” se roba el espectáculo

Cómo informamos anteriormente en La Verdad Noticias, Suga, el idol de BTS, recientemente pasó tiempo con ARMY a través de la transmisión en vivo en V Live, sin embargo lo que Min Yoongi no esperaba es que su “pijama” se robara todo el espectáculo.

Suga realizó una sesión en V Live el 21 de octubre con el título "Ha pasado mucho tiempo". Min Yoongi comenzó la transmisión hablando sobre cambiar su nuevo peinado y dejarlo ligeramente rizado.

Así mismo Suga reveló a los fanáticos que solo quería comenzar a transmitir porque había pasado mucho tiempo desde que lo había hecho y cómo era de esperarse ARMY enseguida reaccionó al video.

La “pijama” de Suga llamó bastante la atención de ARMY

La “pijama” de Suga

Sorpresivamente para Suga, su ropa llamó bastante la atención, pues a través de redes sociales enseguida empezaron a felicitarlo por su estilo, asegurando que su traje le iba muy bien.

Ante estos comentarios Suga bromeó, indicando “No voy a una boda ni nada. Es solo una pijama". Por supuesto que estaba bromeando porque su ropa realmente no parecía un pijama, sino más bien un elegante y casual traje, lo que desató aún más la ola de comentarios de ARMY.

Cuando el número de espectadores alcanzó el millón, Suga sacó una guitarra para mostrar sus habilidades. Les dijo a los fans: "Hoy practicaré con mi guitarra". Cuando los fans pidieron la canción "Dynamite", Suga amablemente les tocó la canción y luego dijo: "Hay tantas notas altas, por lo que es difícil de tocar".

Suga tocó la guitarra para ARMY por más de media hora

Cuando los fans comenzaron a pedir más canciones, Suga continuó comunicándose con ellos diciendo: "Esta no es una 'solicitud de ninguna canción'. Intento simplemente jugar". Suga agregó que no era lo suficientemente bueno para tocar todas las canciones y bromeó: "Si pudiera, sería un genio".

¿Por qué aprendió Suga a tocar la guitarra?

Suga también habló sobre sus razones para comenzar a aprender a tocar la guitarra. Dijo que le gustaban las canciones del difunto Kim Kwang Suk y por ello decidió aprender a tocarla. El ídol y productor musical nacido en 1993 también compartió que había pensado en aprender a tocar la guitarra incluso antes de promocionar "Dynamite" porque no tenía ningún pasatiempo en particular.

Min Yoongi se disculpó con los fans y dijo: "Empecé a aprender a tocar la guitarra no hace mucho, así que aunque me enviaste la canción solicitada, no pude tocarla todavía. Quería tocarla toda para ti, pero no pude, así que lo siento". añadió: "Quiero tocar bien la guitarra. Así que si alguien se está especializando en guitarra, dígame cómo tocar bien la guitarra".

Durante los 37 minutos de transmisión, Suga tocó varias canciones como "Becoming Dust", "Dynamite", "Eight", "Savage Love" y "Seesaw". Luego se despidió diciendo: "Me voy. Por favor, espérenme hasta que nos volvamos a encontrar. Practicaré muchas canciones que les gusten". Suga terminó su transmisión en vivo expresando su amor por los fans y diciendo: "Yo también los extraño a todos".