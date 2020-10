BTS: Todo sobre J-Hope, el cantante, compositor y bailarín surcoreano

Su nombre real es Jung Ho-seok conocido por su nombre artístico J-Hope, es un rapero, cantante, compositor y bailarín surcoreano. Es uno de los tres raperos principales y el bailarín principal de BTS, también es notable por su gran aporte en la composición y producción de la discografía en el grupo.

¿Dónde nació J-Hope?

Jung Ho-seok nació el 18 de febrero de 1994 en Gwangju, Corea del Sur, donde vivía con sus padres y su hermana mayor.

¿Cuántos años tiene J-Hope?

Actualmente tiene 26 años.

BTS: Todo sobre J-Hope

¿Cuándo debutó con BTS J-Hope?

El 13 de junio de 2013, J-Hope hizo su debut como miembro de BTS en Mnet's M! Countdown con la canción "No More Dream" de su primer álbum debut 2 Cool 4 Skool. Fue el tercer miembro en unirse al grupo como aprendiz después de RM y Suga.

Desde entonces, J-Hope ha estado involucrado en el proceso de creación de cada álbum en la discografía de BTS.

J-Hope BTS

Premios J-Hope

Antes de debutar con BTS, formó parte del equipo de baile underground Neuron. J-Hope había sido relativamente conocido por sus habilidades en el baile antes de su debut; ganó varios premios locales de danza, incluida la colocación en primer lugar en una competencia nacional de danza en 2008.

Sus habilidades en la danza finalmente lo llevaron a interesarse en el canto y el rap, lo que lo motivó a audicionar como aprendiz de ídolo. Como aprendiz, J-Hope apareció como rapero en la canción "Animal" de Jo Kwon, que se lanzó en 2012.

J-Hope como solista

El 1 de marzo de 2018, J-Hope lanzó su primer mixtape en solitario, Hope World, en todo el mundo, junto con un video musical para la canción principal "Daydream". Un video musical para el del lado B de “Airplane” que fue lanzado el 6 de marzo.

La producción debutó en el número 63 y alcanzó su punto máximo en el número 38 en el Billboard 200, convirtiéndose en el actor solista de K-pop más alto en la lista.

Hope World también alcanzó el número 35 en la lista de álbumes canadienses y el número 19 en la lista de álbumes de rap más importantes de los EE. UU.

Tres pistas de mixtape, "Daydream", "Hope World" y "Hangsang", figuran en la lista mundial de canciones digitales, ocupando el tercer, el 16 y el 24 respectivamente.

La semana siguiente, las pistas crecieron a primera, sexta y undécima, con tres pistas adicionales fuera de Hope World, "Airplane", "Base Line" y "POP (Piece Of Peace) Pt.1" llegando a la lista en número cinco, ocho y doce, respectivamente.

El "Daydream" en la cima de la lista convirtió a J-Hope en uno de los diez grupos de K-Pop, incluida su banda BTS, en alcanzar el número uno.

El éxito de su debut en solitario lo llevó a ocupar el tercer lugar en la lista de artistas emergentes, y el 97 en la lista Artist 100 para la semana del 10 de marzo y 91 para la semana del 17 de marzo. Es el quinto artista coreano y el segundo coreano solista después de Psy, para colocar en el artista 100.

El mixtape se ubicó en diez países del mundo, con "Daydream" en tres, y finalmente se colocó en el número cinco de la lista de álbumes mundiales de fin de año de la revista Billboard.

¿Qué significa J-Hope?

Su nombre artístico, "J-Hope", proviene de su deseo de representar la esperanza para los fanáticos, así como de ser "la esperanza de BTS". También es una referencia al mito de la caja de Pandora, ya que después de que la caja se abrió y todos los males del interior fueron liberados al mundo, lo único que quedaba era la esperanza.

J-Hope, biografía, todo lo que debes saber

J-Hope personalidad

J-Hope tiene un tono alegre y enérgico en su música y actuaciones. Su mixtape, Hope World, fue descrito por tener una naturaleza divertida y una variedad de géneros musicales, incluyendo synth-pop, trap, house, hip hop alternativo, funk-soul y elementos retro.

Jeff Benjamin de Fuse escribió que el estilo atmosférico de "Blue Side", la canción de Hope World, "deja al oyente curioso por lo que vendrá después de J-Hope".

La revista Billboard elogió los elementos líricos del mixtape, especialmente la canción principal "Daydream", por su discusión sobre las dificultades que enfrenta un idol en su carrera, varias referencias literarias y una presentación divertida del tema serio.

J-Hope Mixtape World

J-Hope cita la naturaleza aventurera de Twenty Thousand Leagues Under the Sea de Jules Verne y las obras de Kyle, Aminé y Joey Badass como influyentes en su estilo y trabajo en Hope World.

La idea de la paz también ha proporcionado una base para gran parte de sus letras, afirmando que "sería fantástico formar parte de la paz personal de alguien a través de mi música" en una entrevista con la revista Time.

La idea de "representar a la generación moderna" también ha influido en su trabajo en la música de BTS. También hubo una referencia a la serie de ciencia ficción de Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

¿Qué le gusta a J-Hope?

Sus pasatiempos son escuchar música y mirar escaparates. Sumado a eso están sus gustos por el arte como bailar y cantar.

¿Cuántos idiomas habla J-Hope?

Habla coreano, inglés, chino y japonés.

J-Hope domina cuatro idiomas

¿Dónde vive J-Hope?

En 2016, compró un apartamento de lujo en Corea del Sur por un valor de 1.6 millones de dólares para su uso personal. A partir de 2019 comenzó a vivir en Hannam-dong, Seúl, Corea del Sur con sus compañeros de BTS.

Nombramientos de J-Hope

En 2018, el Presidente de Corea del Sur le otorgó la Orden de Mérito Cultural de Hwagwan de quinta clase junto con otros miembros del grupo. Tuvo el tweet más querido en el mundo para 2018 cuando publicó el "In My Feelings Challenge".

El 18 de febrero de 2019, J-Hope donó 100 millones de won coreanos (89,000 dólares estadounidenses estimados) a Child Fund Korea, en apoyo de los que asistieron a su alma mater de la escuela secundaria en Gwangju. Anteriormente había donado 150 millones de wones (aproximadamente 133,000 dólares) a la misma organización en diciembre de 2018, pero solicitó que la donación fuera privada en ese momento.

¿Cómo se llama la hermana de J-Hope?

Jung Dawon es la hermana mayor de J-Hope, es muy conocida en redes sociales y se ha ganado el amor del fandom de BTS por su simpatía y estilo. En el año 2018 en el que la hermana de J-Hope inició su propia marca de ropa ‘Mejiwoo’, sobrenombre con el que es muy conocida.

Jung Dawon, hermana mayor de J-Hope, integrante de BTS.

Mascotas de J-Hope

Mickey es un perro "Shih Tzu" blanco y marrón que pertenece a J-Hope. Mickey es un perro macho y vive con los padres de J-Hope y su hermana. Es un perro adorable que siempre luce lindos atuendos, es el único perro de J-Hope y lo aprecian muy bien.

No se ven muchas interacciones entre Mickey y J-Hope mientras vive con la familia de Hoseok, pero son muy lindos juntos.

Mickey es un perro "Shih Tzu"

Todo lo que debes saber de J-Hope