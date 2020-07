BTS: Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo sencillo en inglés

Las megaestrellas de K-Pop confirmaron la noticia de que un sencillo sin título llegará el 21 de agosto a través de su plataforma BTS Weverse, el lugar de referencia para que sus fanáticos, conocidos como ARMY, conozcan nuevos materiales de la banda.

La próxima canción será en inglés tomada de su próximo álbum.

Los creadores de éxitos de 'IDOL' - V, J-Hope, RM, Jin, Jimin, Jungkook y SUGA - anunciaron:

"Hemos preparado un nuevo sencillo para ARMY, programado para el 21 de agosto.

"Estamos preparando un álbum para la segunda mitad de este año, pero decidimos lanzar un sencillo porque queríamos llegar a nuestros fans lo antes posible. Debido a COVID-19, personas de todo el mundo han pasado por tiempos difíciles y queríamos compartir algo de energía positiva con nuestros fanáticos ".

Los fanáticos de BTS pueden esperar una canción edificante que sea "nueva y fresca".

BTS agregó sobre la canción:

"La canción es optimista y se canta en inglés, al igual que 'MIC Drop' y 'Waste It on Me'. Pensamos que la canción sonaba perfecta ya que está en inglés. Grabamos la versión de la guía y sentimos que el resultado era algo totalmente nuevo y fresco.

"También necesitábamos un avance durante estos tiempos imprevistos, por lo que trabajamos en esta nueva canción. Este también es un nuevo desafío para nosotros. Cuando escuchamos y grabamos la canción por primera vez, estábamos llenos de energía y nuestro espíritu se levantó.

Map of the Soul: 7 - BTS

BTS lanzó su álbum 'Map of the Soul: 7' para aplaudir en febrero, el seguimiento de su EP de 2019 'Map of the Soul: Persona'.

Mientras tanto, BTS BANG BANG CON: The Live 'recientemente estableció un nuevo récord para la mayor audiencia mundial para un concierto virtual pagado.

El espectáculo de música digital, que vio a las megaestrellas del K-Pop invitar a los fanáticos a explorar cinco salas y dos escenarios, llegó a 756,600 espectadores concurrentes en 107 regiones el mes pasado.

La transmisión en vivo presentó seis pantallas de vista múltiple y vio al grupo tocar un set de 12 canciones, incluyendo 'DOPE', Boyz With Fun ',' Like', Just One Day', 'Jamais Vu', Respect ', Friends' y 'Black Swan'.

El evento virtual se produjo después de que BTS se viera obligado a posponer todo su 'Map Of The Soul World Tour' este año debido a la pandemia de coronavirus.