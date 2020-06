BTS: Todo lo que tienes que saber sobre Jin

Kim Seok-jin conocido por su nombre artístico como Jin es un cantante y compositor surcoreano, es uno de los vocalistas de BTS. Kim Seok-jin nació el 4 de diciembre de 1992 en Gwacheon, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. Su familia está compuesta por su madre, padre y hermano mayor.

Mientras estaba en la escuela secundaria, SM Entertainment descubrió a Seokjin en la calle, pero rechazó la oferta en ese momento, creyendo que era una estafa.

Jin pertenece al grupo BTS, donde ocupa el puesto de vocalista, bailarín y visual, desde 2013.

Inicialmente tenía la intención de ser actor, asistió a la Universidad de Konkuk y se graduó con un título en arte y actuación el 22 de febrero de 2017.

Actualmente está matriculado en la escuela de posgrado en la Universidad Cibernética de Hanyang, realizando estudios en otras áreas además de la música.

Carrera musical

Jin fue explorado por Big Hit Entertainment por su aspecto mientras caminaba por la calle. En ese momento, Jin estaba estudiando actuación y no tenía experiencia en música.

El 13 de junio de 2013, Jin hizo su debut como uno de los cuatro vocalistas en BTS con su álbum debut “2 Cool 4 Skool2.

Jin lanzó su primera canción coproducida, un sencillo en solitario del álbum Wings titulado "Awake", en 2016. La canción alcanzó el número 31 en el Gaon Music Chart y seis en el Billboard World Digital Singles Chart.

En diciembre de 2016, lanzó una versión navideña de "Awake" en SoundCloud.

El 9 de agosto de 2018, el segundo solo de Jin, "Epiphany", fue lanzado como un trailer del próximo álbum recopilatorio de BTS Love Yourself: Answer.

La canción fue descrita como una "construcción de melodía pop-rock" por Billboard y contiene letras que discuten la autoaceptación y el amor propio.

La versión completa de la canción finalmente se lanzó como una pista en Answer, alcanzando el número 30 en el Gaon Music Chart y cuatro en el Billboard World Digital Singles Chart.

En octubre, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, le otorgó la Orden de Mérito Cultural de Hwagwan de quinta clase junto con otros miembros del grupo.

Jin solista

Jin colaboró con su compañero miembro de BTS V en la canción "It’s Definitely You", lanzada como parte de la banda sonora original de Hwarang: The Poet Warrior Youth.

También se unió al miembro de BTS, Jungkook, para cantar y lanzar una versión alternativa de "So Far Away", una canción del mixtape homónimo de Suga de BTS Agust D. Las versiones en solitario de Jin incluyen "Mom" de Ra.D, "I Love You "de Mate y "In Front of the Post Office in Autumn ", originalmente de Yoon Do-Hyun en 1994.

Fueron lanzados en SoundCloud el 7 de mayo de 2015, el 3 de diciembre de 2015 y el 7 de junio de 2018, respectivamente.

También ha hecho varias apariciones como coanfitrión de programas de premios de música coreana, como Music Bank e Inkigayo.

El 4 de junio de 2019, Jin lanzó su primera canción independiente "Tonight" como parte del evento BTS Festa 2019, un evento anual que celebra el aniversario del debut de la banda. La balada acústica fue compuesta por Jin junto a los productores discográficos de Big Hit Entertainment, Slow Rabbit y Hiss Noise.

Las letras, escritas por Jin y el líder de BTS RM, están inspiradas en la relación de Jin con sus mascotas. La canción fue recibida con una recepción generalmente positiva, con elogios dirigidos hacia las voces de Jin y la atmósfera relajada de la canción.

Jin es tenor y puede tocar la guitarra y el piano. Su voz de canto ha recibido críticas generalmente positivas, ganando reconocimiento entre otros músicos por su fuerza vocal.

El periodista Choi Song-Hye, que escribe para Aju News, señaló que la estabilidad vocal de Jin se destacó en sencillos de BTS como "Spring Day" y "FAKE LOVE", mientras que su rango emocional se destacó en temas como "Jamais Vu", fuera del mini de BTS -álbum “Map of the Soul: Persona”.

Hong Hye-min de The Korea Times describió la voz "tierna, triste, de espíritu libre" de Kim como el elemento destacado en la balada en solitario "Epiphany", mientras que el crítico Park Hee-a declaró que "canta las emociones más sentimentales" de todas Ámate a ti mismo: responde solos.

Además, la crítica de Park para los Korean Music Awards cita el jin de Jin en "Fake Love" as what "proves (the song's) effectiveness".

Los miembros del panel de Grammy describieron la voz de Jin como una "voz plateada" en la novela BTS: The Review de Kim Young-dae de 2019, debido a su control de la respiración estable y su fuerte falsete.

Influencia

En 2018, fue clasificado como el undécimo ídolo más conocido en Corea del Sur, a través de los datos recopilados por la empresa de análisis Gallup Korea

Filantropía

En diciembre de 2018, Jin hizo importantes donaciones a la Asociación Coreana de Bienestar Animal para celebrar su cumpleaños, comprando alimentos, mantas y platos para la organización.

Ese mismo día, donó 321 kilogramos de alimentos a los Defensores de los Derechos de los Animales de Corea (KARA), otra organización coreana sin fines de lucro dedicada al bienestar animal.

Desde mayo de 2018, Jin ha sido un donante mensual de UNICEF Corea, solicitando que sus donaciones sean privadas en ese momento.

El joven cantante igual se ha acercado a asociaciones, donando de manera anónima

Finalmente fueron publicitados después de su ingreso al Club de Honores de UNICEF en mayo de 2019 por donar más de 100 millones alrededor de 84,000 dolares.

Vida personal

A partir de 2019, vive en Hannam-dong, Seúl, Corea del Sur. En 2018, Jin compró un apartamento de lujo en Corea del Sur con un valor de 1.7 millones de dolares.

A pesar de ser dueño de un departamento, continúa viviendo con los miembros de BTS en Hannam-dong. Además, él y su hermano mayor abrieron un restaurante de estilo japonés en Seúl llamado Ossu Seiromushi en 2018.

Mascotas

Jjangu

Jjangu era un perro blanco "maltés" que pertenece a Jin. Desafortunadamente falleció el 28 de septiembre de 2017.

Jjangu era un perro macho y vivía con los padres de Jin. El 28 de septiembre de 2017, Jin publicó en el fancafé oficial de BTS que Jjangu había fallecido. Jjangu había estado con él durante 12 años.Cada vez que Jin visitaba la casa de su familia (donde vivía Jjangu), publicaba sobre él. Jjangu y Jin eran cercanos y Jin y su familia lo amaban mucho.

Odeng y Eomuk

Odeng y Eomuk eran planeadores de azúcar "Black Beauty" grises y blancos que pertenecían a Jin, sus nombres significan pastel de pescado.

Fueron regalos para Jin de sus padres, los mostró por primera vez en BTS Comeback Show - DNA. Solían vivir con BTS en su dormitorio, pero debido a sus constantes viajes al extranjero, sus padres se ocuparon de ellos.

Algunos de los integrantes de BTS, entre ellos Jin, han presumido sus mascotas

En 2018, Eomuk falleció y Jin trajo un nuevo planeador de azúcar llamado Gukmul para acompañar a Odeng. En 2019, Odeng falleció debido a un accidente de altura.

Jin y sus planeadores del azúcar están cerca ya que viven juntos y él es su dueño. Han estado con Jin durante casi un año y han construido una buena relación con él.

Jin dijo que su familia realmente los ama, su madre se da una ducha y habla con ellos todos los días, su padre les da rodajas de manzana y su hermano lloraba de alegría cuando le tocaban la mano.

Gukmul

Gukmul es un planeador azucarero "leucístico" blanco que pertenece a Jin. Después de que Eomuk falleció, Jin trajo a Gukmul para acompañar a Odeng.

