BTS, The Weeknd y Billie Eilish tienen los álbumes más vendidos, según IFPI

El álbum "Map of the Soul: 7" de BTS ha sido anunciado como el primer ganador del recientemente lanzado Global Album All Format Chart de IFPI, luego de una cuenta regresiva de los diez mejores álbumes más grandes a nivel mundial, IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica, en español) es la organización que representa a la industria de la música en todo el mundo.

La tabla, una adición a los premios globales existentes de IFPI, celebra los álbumes más vendidos del año en todos los formatos de consumo, que abarcan ventas físicas, descargas digitales y plataformas de transmisión.

Después de su lanzamiento en febrero de 2020, el cuarto álbum de estudio de las superestrellas del K-pop encabezó las listas en el país de origen del grupo, Corea, donde el álbum rompió el récord de ventas de todos los tiempos, así como los cinco mercados musicales más grandes del mundo (EE. UU., Japón, Reino Unido, Alemania, Francia).

IFPI reconoció a dos álbumes de BTS

Los BangTan Boys se han coronado como los más vendidos del 2020 por su álbum "Map Of The Soul: 7"/Foto: El Intransigente

Frances Moore, directora ejecutiva de IFPI, dijo: “Hemos presentado la tabla global de todos los formatos de álbumes para reflejar el panorama cambiante del formato de álbumes y reconocer cómo los artistas comparten sus proyectos de álbumes de diversas formas con sus fans en múltiples formatos".

“Es un honor poder entregar a BTS su segundo premio IFPI Global Chart Award, luego de su éxito como Artistas de grabación globales del año. MAP OF THE SOUL: 7 batió récords de listas a nivel internacional y en Corea, y es otro increíble cuerpo de trabajo de una banda que continúa deleitando a los amantes de la música en todo el mundo ".

Los aspectos más destacados de la lista incluyen el lanzamiento sorpresa de Taylor Swift "Folklore", que tomó el #9, STRAY SHEEP de la sensación japonesa Kenshi Yonezu en el #7, y una segunda aparición para BTS con el álbum BE (Deluxe Edition) aterrizando en el #4.

Los álbumes más vendidos en el mundo en 2020 según IFPI

The Weeknd tuvo uno de los discos más vendidos del 2020 y aún así, no fue nominado al Grammy 2021/Foto: The Happening

La cuenta regresiva de la lista también vio a The Weeknd seguir la victoria en la lista de Single Digital Global de IFPI de ayer con un #2 para el éxito mundial After Hours, su mejor resultado en la lista de álbumes. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, de Billie Eilish se colocó en el # 3, notable dado que el álbum fue lanzado en marzo de 2019.

IFPI presentó hace poco el top 10 de los artistas que más ventas tuvieron con sus lanzamientos discográficos en 2020, demostrando que ni la pandemia de COVID-19 pudo detener la fama y talento de todas estas estrellas de la música. A cotinuación el Top 10 Global Album All Format Chart 2020:

BTS | MAP OF THE SOUL : 7 The Weeknd | After Hours Billie Eilish | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? BTS | BE (Deluxe Edition) Harry Styles | Fine Line Post Malone | Hollywood’s Bleeding Kenshi Yonezu| STRAY SHEEP Justin Bieber | Changes Taylor Swift | folklore Dua Lipa | Future Nostalgia

Los BangTan Boys tuvieron otro reconocimiento de IFPI

La música e influencia de BTS les dió un enorme número de ventas a la banda/Foto: Onlybtsonlyarmy

El pasado 4 de marzo, BTS fue reconocido oficialmente como Artista de grabación global del año de IFPI de 2020. Los registros de BTS, en este punto, son casi infinitos. Solo en 2020, obtuvieron tres no. 1 de canciones en tres meses: "Dynamite", "Savage Love Remix" y "Life Goes On", y lanzaron varios álbumes de éxito, incluidos Map Of The Soul: 7, Map of The Soul: 7- The Journey (la edición en idioma japonés de Map of the Soul), y BE, todos los cuales dominó las listas globales. Journey también superó el récord de 36 años de Michael Jackson como el artista extranjero masculino más vendido en las listas musicales japonesas.

Su primer hit no. 1, "Dynamite", convirtió a BTS en el primer acto coreano en encabezar el Billboard Hot 100. BE, lanzado en noviembre, le dio al septeto su quinto número 1 en el Billboard 200. Todo eso los ha llevado al Artista de grabación global del año, un premio "calculado según el desempeño mundial de un artista o grupo en formatos de música digital y física durante el año, desde transmisiones hasta vinilo, y cubre todo su trabajo" según el anuncio de IFPI en sus redes socailes oficiales.

BTS, Taylor Swift, Billie Eilish y otros, los más sobresalientes

IFPI ha colocado a Taylor Swift y Billie Eilish en el top 5 de los artistas más destacados en ventas y popularidad en 2020/Foto: Billboard

Los surcoreanos son el primer acto coreano en encabezar la lista, que este año incluye a Taylor Swift, Drake, The Weeknd y Billie Eilish como el resto del top 5. Es un momento apropiado para el galardón mientras nos dirigimos a los premios Grammy 2021, donde BTS ha obtenido una nominación histórica al Grammy, como Mejor Actuación de Pop Dúo / Grupo.

"BTS es un fenómeno global", dijo la directora ejecutiva de IFPI, Frances Moore, en un comunicado. "Han tenido otro año excepcional, lanzando tres álbumes y encontrando continuamente formas creativas y atractivas de compartir su historia con el mundo. Realmente muestran el poder que la música tiene que traer alegría y felicidad a la gente de todo el mundo. Nos gustaría felicitar a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook y estamos emocionados de ver lo que tienen en la tienda a continuación".

Si bien esta es la primera vez que BTS ocupa el primer lugar, no son ajenos a la lista de IFPI. Terminaron en segundo lugar en 2018 y en el no. 7 en 2019. Agregue este último honor no. 1 a la larga lista de reconocimientos y premios que ha conseguido la agrupación que cuenta con millones de seguidores en casi todos los continentes. ¿Crees que BTS, The Weeknd y Billie Eilish podrán lograr mayores triunfos con su música? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.