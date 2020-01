BTS: ¿Tao se BURLÓ de la banda al ser confundido?

Un ex miembro de la banda de K-pop EXO ha creado polémica en el mundo de la música tras haber sido confundido con un integrante de la súper reconocida banda de K-pop BTS.

Hay que destacar varias celebridades de la música han generado mucha polémica al hacer comentarios sobre otros famosos, los cuales en muchas ocasiones han sido fuera de contexto y tal parece que en esta ocasión es lo que le sucedió a Tao el ex integrante de EXO.

Resulta que Tao, quien protagonizó un controversial video donde responde al ser confundido con uno de los miembros de BTS ha generado mucha polémica en el mundo del K-pop, pues lo que se puede ver en el video clip ha sorprendido a los fans de las celebridades.

En el video que se ha difundido en las redes sociales se ve que un grupo de mujeres están reunidas en la calle, el conductor y Tao interactúan con ellas, se toman una foto y una de las chicas le dice "luces como...", ella no puede terminar la idea y otra de ellas se acerca y le dice ‘luces como un integrante de BTS’, por lo que Tao da las gracias y dice "¿Conocen a EXO?, yo era un integrante de EXO anteriormente", las chicas se sorprenden y ríen nerviosas.

Este hecho ocurrido en el trayecto de la grabación de un programa chino en Islandia, después de esta confusión con fans de BTS, a Tao le dio un poco de pena y ve a la cámara pidiéndole que corten esa parte, el idol y la producción se alejan, pero todo dio un giro cuando el ex integrante de EXO bromeó diciendo:

“BTS en ese momento ni siquiera era tan popular como nosotros con EXO, y ahora ella dice que me parezco a uno de BTS., Lo siento, me han confundido con un miembro de BTS, la verdad, ya no sé quién es quién, díganme, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy?”.