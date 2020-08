BTS: Talento de Jimin es APLAUDIDO por famoso coreógrafo y director

Park Jimin, el vocalista principal y bailarín principal de BTS es bien conocido por sus destacadas habilidades de danza contemporánea.

Hasta ahora ha estado en innumerables titulares en los medios de todo el mundo por sus habilidades de baile.

Además de los medios de comunicación, innumerables actos profesionales como Gus Van Sant, Jared Bush y muchos más lo han reconocido por su talento.

Jimin ha sorprendido a un coreógrafo muy famoso

Jimin elogiado por otro coreógrafo profesional

Recientemente, Jimin agregó a otro profesional en la lista cuando vio al coreógrafo y director galardonado, Sir Matthew Bourne, reaccionar a su interpretación contemporánea de SBS Gayo Daejun en 2016.

Sir Matthew Christopher Bourne OBE es un coreógrafo inglés cuyo trabajo incluye danza contemporánea y teatro de danza.

Ha recibido múltiples premios y nominaciones a premios, incluidos el Premio Laurence Olivier, el Premio Tony y el Premio Drama Desk.

También recibió varios Doctorados Honorarios en Artes de universidades del Reino Unido y fue nombrado Caballero en los Honores de Año Nuevo 2016 por sus servicios a la danza.

Es conocido por revivir las coreografías de muchos musicales clásicos como Swan Lake, The Nutcracker, My Fair Lady, Mary Poppins, etc.