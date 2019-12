BTS: Taehyung sorprende al ARMY con nueva música para el 2020

BTS siendo el grupo de K-Pop más popular del momento, se caracteriza por su fandom llamado ARMY, pues es uno de los grupos de fanáticos más grandes del mundo, quienes siempre se han mostrado al pendiente de los idols con todo tipo de detalles durante el cumpleaños de cada uno de ellos, pero en esta ocasión fue Taehyung el que les preparó una sorpresa.

V de BTS siendo un talentoso cantante, bailarín y compositor, se dedicó durante todo el años a estar al pendiente del ARMY, pues al igual que sus compañeros idols, tiene una gran habilidad para componer canciones, misma que ha demostrado en varias ocasiones, pues el K-Pop es una de las industrias musicales más conocidas en el mundo.

Durante un V-Live, el integrante de BTS compartió sus nuevos proyectos musicales, al igual que los que ya están en proceso, pues quiere empezar el 2020 con el pie derecho a lado de sus compañeros del K-Pop y por supuesto derrochando amor con el ARMY, pues su fandom le dedicó una gran sorpresa durante su cumpleaños, siendo detalles a gran escala en diferentes ciudades como Seúl y Nueva York.

TAEHYUNG Y EL ARMY

El integrante de BTS reveló que no se sintió contento con su presentación en SBS Gayo 2019, el ARMY le hizo saber a V que cuentan con su apoyo, sobre todo que estarán al pendiente de los nuevos proyectos del idol, ya que no siempre se puede presentar lo que muchas veces se quiere por distintas circunstancias, pero de lo que el fandom no tiene duda es el gran talento del cantante, al igual que el amor con sus fanáticos.

Te puede interesar: BTS: Mark Millar de “Kingsman” quiere a los Bangtan Boys para una película

Por otra parte, BTS se presentó en el “Times Square Ball Drop” actuando a lado de artistas como Post Malone, Sam Hunt, Alanis Morissette, LL Cool J, Village People, Lauren Alaina, Julianne Hough, CNCO, Yennis Bencosme y Joss Favela; sin duda llegó la oportunidad perfecta de impresionar aún más al ARMY con todo el talento que cuentan los famoso idols del K-Pop.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana