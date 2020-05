BTS: Taehyung es el hombre más guapo del mundo en el 2020

El cantante surcoreano Kim Taehyung o V de BTS, consiguió ser considerado el hombre más guapo del mundo en pleno 2020, esto según un video del canal de YouTube “Top 10 World”, quienes tienen más de 300 mil suscriptores y galardonaron al idol del K-Pop en su “Top 10 Most Handsome Men In The World”.

La popularidad de los Bangtan Boys es tan grande, que este año también obtuvieron la aprobación de muchas personas, junto con su fandom ARMY para estar dentro de los hombres más guapos de la actualidad, siendo artistas como Tom Cruise, Chris Evans, Robert Pattinson, Omar Borkan Al Gala, Chris Hemsworth y Aaron Taylor-Johnson, alumnos de los también mencionados.

Taehyung se llevó el primer lugar de este ranking que parece seleccionar solo los artistas más hermosos a nivel mundial; así que el ARMY está más que emocionado por ver a unos de sus cantantes de K-Pop favoritos dentro de este galardón y es todo un regalo, pues este idol siempre está al pendiente de sus fans en redes sociales.

Taehyung de BTS como el hombre más guapo

Aunque falta un tiempo para conocer los resultados de la famosa lista anual de “Los rostro más guapos” versión 2020 por el medio “TC Candler & The Independent Critics”; quedó en claro que V está al mismo nivel de popularidad que sus compañeros de BTS y el años pasado fue Jungkook el que se llevó el primer puesto.

Otro de los nominados dentro de este concurso fue Jimin (quien en muchas encuestas de redes sociales es el favorito), siendo gran cantidad de publicaciones que la cuenta oficial de Instagram de TC Candler ha compartido con lo nominados, y no hay duda que el ARMY quiere alguno de estos cantantes surcoreanos se lleve el reconocimiento de esta esperada lista.