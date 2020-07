BTS: Suga y su triste historia de amor en la escuela

Suga ha desarrollado su carrera como músico e ídolo, pero ¿tendrá el miembro de BTS tiempo para el amor? Esta vez te mostraremos la triste historia de amor de Min Yoongi en la escuela.

BTS: Suga en el amor

Los miembros de BTS tienen personalidades únicas, el grupo de Big Hit Entertainment no solo se posiciona como uno de los grupos más influyentes en la industria por su música, sino también por su carisma y forma de comunicarse con ARMY.

Yoongi, Suga es conocido por su carácter muy tímido y por su seriedad, es un niño muy concentrado, el ídolo ha experimentado el amor de diferentes maneras, en sus letras siempre escribe sus dudas, miedos y sueños.

Muchos artistas coreanos prefieren dejar a un lado su vida amorosa y abrirse camino en un mundo tan competitivo como el K-pop, por lo que a pesar de que Suga ha declarado que está conectado a 100 para hacer su arte, no se ha librado de los rumores sobre él con algunas chicas.

¿Cómo sería la chica ideal de Suga?

Suga ha revelado que su novia ideal debería tener algunos rasgos idénticos a los suyos, como que le gusta aprender cosas nuevas, que disfruta de la música Hip Hop y que es muy inteligente; alguien con quien encuentre paz mental y pueda expresarse tal cual.

Suga y su triste primer amor

Durante su época de estudiante, Suga estaba enamorado de una de sus amigas, el ídolo tenía sentimientos muy profundos y aunque su carácter tímido no le permitía confesar, tomó la iniciativa y reveló su amor.

Suga fue correspondido, pero las cosas no salieron bien, él y su novia no tenían buena comunicación, no como cuando eran amigos, por lo que la niña decidió hablar con él y terminar su breve cortejo.

Poco después, Min Yoongi escribió una carta para una tarea, por lo que el ídolo decidió dedicar algunas cartas a su amor de octavo grado donde expresó su pesar por no haber sido lo que esperaba.

Aunque se le ha relacionado a Suga con varías famosas del K-Pop, la verdad es que este joven no ha hecho oficial a ninguna de ellas así que podemos intuir que prefiere estar centrado en su carrera en el gremio músical, o ¿crees que haya otra razón por la cual Suga no habla de sus parejas sentimentales?