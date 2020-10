BTS: Suga y Jin reflexionan sobre la vida detrás de la fama

Los idols de BTS, Suga y Jin platicaron y decidieron reflexionar un poco sobre su vida, la música y la fama que hay detrás de BTS, así cómo el rumbo que ellos tomaron en los últimos años.

Los idols de BigHit están preparando su nuevo concierto online “Map of the soul ON: E”, el cual se realizó durante dos días, también están listos para realizar su comeback con el nuevo álbum “BE”, con el que esperan romper nuevos récords en su carrera, su éxito ha hecho reflexionar a Suga y Jin sobre la fama que ganaron con el grupo K-pop, BTS.

Suga y Jin han sido amigos desde que se conocieron en BTS

A través de un nuevo episodio de su reality “In the SOOP”, BTS ha mostrado su lado más hogareño y la funcionalidad que existe en su relación como compañeros y amigos de grupo. En el video más reciente del programa, Jin y Suga decidieron tener una emotiva conversación sobre el rumbo que tomó su vida luego de Bangtan.

A pesar de que iniciaron su sueño siendo muy jóvenes, los idols han alcanzado la fama y viven su mejor momento, han logrado cumplir sueños y metas que ni siquiera creían posible, pero el apoyo masivo de ARMY les ha permitido no solo viajar por el mundo, sino demostrarles que tomaron la decisión correcta al esforzarse para ser quienes son actualmente.

Suga y Jin compartieron sus pensamientos sobre BTS

Suga, cuyo nombre real es Min Yoon-gi decidió reflexionar junto a Jin sobre el momento que viven, llenos de fama, popularidad y amor por parte de ARMY.

El idol de BTS Suga, le preguntó qué habría hecho de no seguir el camino de la música y si la actuación hubiera una oportunidad para él, Jin se sinceró y admite que quizás no lo habría logrado, aunque su compañero le aseguró que lo habría hecho bien, pues se sabe que es una de sus aspiraciones.

Jin decidió explicar que la vida le cambió luego de conocer a BTS, no solo por la fama, sino por tener a 6 personas a su lado, pues ha aprendido mucho de ellos y son importantes para él. El idol cree que sin los chicos no habría podido esforzarse mucho, es decir, que J-Hope, V, Suga, RM, Jungkook y Jimin son una inspiración para él.

Los chicos de BTS están a tres día de su concierto online y los ensayos revelaron las sorpresas que tienen para ARMY, ¿qué canciones presentarán?