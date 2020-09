BTS: ¿Suga y Ed Sheeran JUNTOS? El día que ARMY se ilusionó

El 5 de diciembre del 2018, Suga de BTS encendió Twitter cuando insinuó una posible colaboración con su colega superestrella del pop, Ed Sheeran, han pasado dos años desde entonces y aunque esto no ha sido posible ARMY no pierde la esperanza.

El simple tweet, publicado en la cuenta oficial de Twitter de BTS, decía "hmm ... esto es para ti @edsheeran", firmado por el nombre artístico de Min Yoongi, Suga.

Junto al mensaje, el idol de BTS también incluyó una instantánea de lo que parece ser un archivo de grabación de canciones en una computadora. El nombre del archivo: "ED SHEERAN ST ROUGH".

La publicación de Suga "enloqueció" a ARMY

Si bien la imagen no muestra ningún otro detalle claro, ciertamente parecía indicar que una colaboración entre BTS y Ed Sheeran estaba cerca y la mera perspectiva envió al ARMY de BTS a un frenesí comprensible.

"Mi corazón, Dios mío", escribió un usuario en respuesta al tweet. "Qué ataque tan repentino por parte de yoongi ... Simplemente se disparó a mi corazón ... Ohhhh qué sorpresa ... Wahhhhhhh @edsheeran collab con # suga ..." agregó otro fan.

En general, los fanáticos parecían extasiados pero algo incrédulos ante la idea de que las dos potencias del pop finalmente se unieran. "Oh Jesús..!! Todavía no estoy listo… ”escribió un miembro del ARMY.

Oh Jesus..!! I am not yet ready.. pic.twitter.com/iL85KaVnz9 — Tae's girl (@Evangel05795720) December 6, 2018

Sin embargo, el consenso general fue que esta combinación no podía materializarse pronto. “No puedo esperar. Estoy muy emocionado. Te amo BTS ”, tuiteó un fan. Otro agregó, “Oh mi Dios, hay una obra maestra en camino ”.

Sin embargo, algunos fanáticos se apresuraron a señalar que el mensaje de Suga a Ed podría perderse en el “Twitterverse”, considerando que el cantante de "Shape of You" no es exactamente un tweeter activo. "¿Quién le va a decir que Ed Sheeran no usa la aplicación?", escribió un usuario en broma, y otro agregó: "Ed Sheeran no ha tuiteando desde 2017".

Algunos aseguraron que Ed Sheeran definitivamente recibiría la nota, incluso si no es precisamente a través de Twitter. Después de todo, también insinuó una posible colaboración con las superestrellas del K-Pop tiempo atrás.

Hasta el momento la colaboración entre Suga y Ed Sheeran no ha sido posible

En una entrevista con el programa del Reino Unido heatworld, Ed reveló que en realidad escribió una canción con la que “creo que BTS podría estar jugando". No está claro si el tweet de Suga es sobre la misma canción a la que Ed Sheeran hizo referencia; pero, con todas esas pistas al aire el ARMY se ilusionó.

Lamentablemente pese a lo grandioso que sería una colaboración entre Suga y Ed Sheeran hasta el momento esto no ha sido posible, hay que tomar en cuenta que dicho tuit fue publicado hace dos años y desde entonces la fama de BTS ha crecido de manera impresionante, por lo que es probable que ahora que BTS ha formado parte de los Billboard Hot 100, la colaboración finalmente llegue.