BTS: Suga revela lo PRIMERO que hará cuando regrese al escenario y conozcan a ARMY

Los miembros de BTS están tan decepcionados como ARMY porque la gira no salió como esperaban.

Aunque Suga, RM, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook han estado trabajando duro y buscando alternativas para mantener a sus fans conectados, a través de In The Soop BTS Ver, Bang Bang Con Lives, e incluso lanzando nueva música, ellos han expresado su angustia por no ver que los estadios se vuelven morados.

Mientras esperamos que el mundo se recupere de la pandemia de COVID-19, los miembros revelaron cómo reaccionarían una vez que se encontraran con ARMY en el estadio de conciertos.

En una entrevista con Kevan Kenney de RADIO.COM, el cantante de Moon reveló que informará a los fans que realmente los extraña.

"Creo que diré que me perdí el ARMY primero", dijo el Worldwide Handsome.

Yoongi reveló que harían su canción de presentación, mientras que Taehyung agregó que también harán sus presentaciones. Sin embargo, el cantante de Chicken Noodle Soup confesó que podría llorar cuando vuelva a ver al ARMY.

"Creo que voy a llorar", dijo.

¡Estamos bastante seguros de que estaremos tan emocionados como los miembros cuando los veamos regresar al escenario y prender fuego!, indicaron.

BTS habla sobre su ¡próxima actuación!

La banda también habló sobre su próxima actuación en los MTV Video Music Awards.

"Esta será nuestra primera actuación de 'Dynamite'.

Es algo así como 'disco, disco, disco, retro, retro, retro'. También es la primera vez para nosotros ", dijo Namjoonie. La entrega de premios tendrá lugar el 30 de agosto.