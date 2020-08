BTS: Suga revela la desgarradora desventaja de ser famoso ¡No todo es felicidad!

En los últimos años, BTS se ha establecido como una banda a tener en cuenta. Pasaron de ser un grupo más del K-pop a un fenómeno mundial.

En el corazón de la fama de BTS hay siete miembros que se convirtieron en el centro de atención cuando eran adolescentes y adultos jóvenes. Si bien a muchas personas les encantaría alcanzar el nivel de popularidad de BTS, ser famoso no es una tarea fácil de navegar. El rapero Suga una vez habló sobre el efecto que la fama ha tenido en él y la desgarradora desventaja de ser una estrella internacional.

¿Cómo se hizo famoso BTS?

BTS no siempre fue la banda de chicos popular que conocemos hoy. Cuando debutaron en Corea del Sur en 2013, fueron recibidos con muy poca fanfarria y atención. Esto se debe a que provenían de una pequeña empresa de entretenimiento que no tenía mucho en términos de dinero y recursos. BTS se encontró compitiendo contra bandas de chicos que tenían el respaldo de sellos más ricos e influyentes.

Para destacar entre la multitud, BTS decidió hacer las cosas de manera diferente a otros grupos. Hicieron música con letras auténticas sobre sus experiencias y problemas que enfrentan los jóvenes, lo que les ayudó a conectarse con los fans. Además, BTS también utilizó las redes sociales para compartir imágenes, publicar videos e interactuar con los seguidores con frecuencia.

Suga ha revelado que la fama de BTS le ha resultado complicada

Para 2015, su popularidad estaba creciendo en Corea del Sur a medida que BTS comenzaba a recibir más y más atención. No pasó mucho tiempo antes de que BTS ganara numerosos premios y obtuviera altas posiciones en las listas de música.

Esto eventualmente los llevó a su éxito internacional en 2017 cuando el grupo ganó un premio en los Billboard Music Awards. Desde entonces, han demostrado ser superestrellas que tienen incontables seguidores en todos los rincones del mundo.

Suga reveló la desventaja de la fama

Con muchos admiradores en todas partes, no es ningún secreto que BTS no puede esperar tener privacidad de la misma manera que la mayoría de la gente promedio. Para Suga, esto es algo con lo que se ha enfrentado a lo largo de los años.

"Estoy realmente celoso de las personas que pueden salir a comer, viajar, ir al cine con amigos y cosas así", dijo Suga en un episodio de la serie documental de BTS 2020, Break the Silence. "Esas cosas son realmente especiales para mí porque las encuentro difíciles de hacer".

Pese al gran éxito de BTS la fama no ha sido nada fácil para Suga

Añadió: “No es fácil, así que esas cosas me parecen muy especiales. Envidio a los demás por esto. Ganas tanto como pierdes, y viceversa. Es una pérdida de lo ordinario. Ese ha sido el cambio más grande. Lo que es común para los demás es especial para mí, mientras que lo que es especial para los demás es muy común para mí ".

Jungkook también ha hablado sobre la carga de la fama

Esta no fue la primera vez que un miembro de BTS habló sobre los desafíos de la fama.

En 2019, Jungkook compartió que enfrenta mucha presión para mantener cierta imagen y no decepcionar a sus fanáticos. Le dijo a Paper Magazine: "Me di cuenta de que debería pensar dos veces antes de hacer cualquier cosa y no olvidar dónde estoy, sin importar en qué situación me encuentre. La presión siempre está ahí".