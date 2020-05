BTS: Suga revela detalles sobre el regreso de Agust D en el mixtape “D-2”/Foto: Koreaboo

En agosto de 2016, Suga de BTS lanzó su primer mixtape, Agust D. En él, el rapero y compositor reflexionó crudamente sobre su carrera y vida, asumiendo la identidad de Agust D y compartiendo francamente su identidad musical como individuo con el mundo del mismo modo. su banda estuvo en el precipicio de su carrera.

En los años siguientes, BTS hizo historia con un lanzamiento récord tras otro. Ahora, regresó cuatro años después con el lanzamiento sorpresa este viernes (22 de mayo) de su mixtape D-2 . Al frente de "Daechwita", la colección corona a Suga como un rey triunfante que ha pasado de la nada a la cima del juego de música global.

Suga regresa con nueva música después de varios años/Foto: When In Manila

Acompañado de un video que muestra a Suga ascender a las alturas más altas como un rey de Corea, el mixtape de 10 canciones pasa su tiempo compartiendo el punto de vista del artista sobre su lugar actual y su percepción del mundo.

A lo largo de D-2 , desde el principio con la reflexiva y jocosa "Moonlight" hasta la melancólica balada de cierre "Dear my friend" con Kim Jong Wan de Nell , la segunda mezcla de Agust D de Suga sirve como un relicario sónico para su estado actual de pensamientos y emociones.

Ya sea que se trate de la pregunta belicosa de "¿Qué piensas?" a los que odian mientras se encoge de hombros por la forma en que otros podrían tratar de verlo o usarlo, reflexionando sobre el estado del mundo junto al rapero de BTS RM en "Strange" o reflexionando sobre cómo pasar de remordimientos pasados junto a MAX en "Burn It", cada canción ofrece una nueva visión de lo que significa ser Suga en 2020.

Antes del lanzamiento de D-2, Suga habló con Billboard sobre la inminente llegada del mixtape y lo que significa para él y su identidad como artista. Es la primera vez que revive su personaje de Agust D para un lanzamiento en solitario desde su primer mixtape en 2016.

Suga de BTS habla de su nuevo álbum

¿Qué se siente al volver a visitar este lado y compartir nueva música con el mundo en 2020?

Es divertido. Espero que todos disfruten de la documentación mía desde 2016 en adelante.

Has mencionado el lanzamiento de este mixtape en el pasado, ¿por qué ahora es el momento adecuado para lanzar D-2?

Encontré tiempo para trabajar en mi música desde la cuarentena y pude compilar 10 pistas completas para el mixtape.

¿Sientes que has crecido como artista desde el lanzamiento de Agust D y tu regreso con D-2 ?

Creo que eso depende de los oyentes para decidir. He probado muchas cosas y espero que lo disfruten.

¿Cómo, si es que lo ha hecho, ha cambiado su enfoque para la creación de canciones desde su anterior mixtape?

Todo está más relajado. Fui un poco intenso en 2016. Todo estaba a toda potencia, con toda su fuerza. De hecho, volví a escuchar mi mixtape anterior mientras trabajaba en el nuevo, y si me pidieran que lo volviera a hacer, puedo decir que no podría hacerlo.

Estoy muy contento de que esté documentado tal como está. Mi anterior mixtape se centró más en ser mejor en rap, mejor en hacer música, sonido, mezclar, masterizar, etc. He trabajado en muchos más proyectos desde entonces y realmente no intenté ser perfecto. La perfección es un término evasivo. Simplemente hice lo mejor que pude.

¿Hay algún significado detrás del título del álbum D-2 más allá de ser el segundo lanzamiento de Agust D?

Casi se siente como una cuenta regresiva, que es cómo se promocionó en las redes sociales. Me gustan las sorpresas, así que se me ocurrió la promoción de lanzamiento. No quería lanzarlo en D-DAY, y tampoco estaba satisfecho con solo Agust D 2. Así que quería lanzarlo en D-2 para sorprender a las personas que esperaban que cayera en D-DAY .

De principio a fin, D-2 es una experiencia intensamente emocional que comparte sus pensamientos sobre usted y sus pensamientos sobre el mundo. ¿Qué esperas que los oyentes le quiten a la experiencia general del mixtape?

"Así es como he vivido desde el 16 de agosto de 2016". Si el mixtape anterior se centró en contar el pasado, el nuevo es sobre el presente.

¿Dónde encontraste la inspiración musical para este álbum?

La respuesta a esta pregunta es siempre la misma: cada momento y cada incidente. Es un hábito mío grabar y tomar notas, así que a veces, me llevo una sorpresa agradable cuando busco y redescubro las letras. Algunas de las letras que garabateo sin pensar, a veces, se han vuelto realmente preciosas.

¿Sientes que hay una diferencia entre Suga y Agust D, y también estos dos con Min Yoon Gi?

Se podría decir que hay y no hay (una diferencia). "Yo" y "Yo" y "Yo". Son diferentes y lo mismo.

La pista principal en este mixtape es "Daechwita", durante el cual incorporas instrumentos militares tradicionales coreanos junto con pansori en los sonidos modernos del hip-hop, y te describes como un tigre, la criatura histórica representativa de Corea.

Estos son temas que muchas canciones de BTS también han incorporado re elementos de la música coreana tradicional y referencias a la identidad de Corea y su identidad como coreano. ¿Por qué sigues volviendo a esta narrativa en tu composición, y qué hay de daechwita que te hizo querer incorporarla a esta canción y álbum?

Todo comenzó con la caminata ceremonial del Rey. Daechwita se toca durante la marcha militar y me inspiró para probar su ritmo, y dado que la canción incluye muchos elementos musicales tradicionales coreanos, tenía sentido también filmar el video musical en sitios de filmación históricos coreanos.

No era necesariamente mi intención incluir intencionalmente aspectos coreanos. Fue más un proceso natural que tuvo ideas interesantes surgidas en el camino.

Trabajaste con varios artistas en este álbum, a saber, RM, NiiHWA, MAX y el Rey Jong Wan de Nell. ¿Cómo fue la experiencia general?

Fue una experiencia divertida. En realidad, quería colaborar con muchos más artistas, pero algunos no estaban disponibles debido a circunstancias personales. Espero poder trabajar con ellos la próxima vez. Uno de los artistas con los que pude colaborar fue Kim Jong Wan de Nell, quien me hizo saber que disfrutó de mi mixtape de 2016. Aprecié mucho desde que era mi ídolo cuando era joven.

¿Cuál es una línea o pensamiento que comparte en D-2 en el que desea que los oyentes se queden pensando?

"Y qué, si vivimos así, entonces ¿Cuál es Mi distinción es tu ordinaria? Mi ordinaria es tu distinción" - "Gente".