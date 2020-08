BTS: Suga revela cuál es su rap preferido que ha escrito él mismo/Foto: Pinterest

Suga de BTS es un músico muy perfeccionista, reveló lo que cree que es su mejor creación hasta el momento. Suga compartió cuáles canciones escritas por él son sus favoritas y lo qué significan las letras de sus raps.

Hace unas semanas los chicos de BTS anunciaron el lanzamiento del material de su álbum en japonés, 'Map of the Soul 7: The Journey', el álbum Band K-pop está lleno de canciones sentidas y emocionales.

Los integrantes de los BangTan Boys han aprendido a componer canciones para involucrarse aún más en sus álbums y conectar mejor con sus fans. En el caso de Agust D, el rapero de 27 años le ha regalado a ARMY sorprendentes temas musicales tanto en grupo como en solitario/Foto: Kpopping

Yoongi es uno de los encargados de crear letras y ritmos para los discos de Bangtan Boys, la creatividad Min Yoongi es tan grande que el oriundo de la ciudad de Daegu, ha lanzado dos mixtapes hasta el momento.

En una entrevista para ARMY en el fancafe japonés de BTS, Suga revivió algunas preguntas que le hicieron hace años, el miembro de la banda fue cuestionado sobre su trabajo como creador de música.

¿Cuál es el rap favorito de Suga y por qué?

En 2014, a Suga le gustó mucho la versión final de 'Cypher PT.2: Triptych', una canción del álbum 'Skool Luv Affair', el rapero de BTS en ese entonces dijo que era una pista memorable:

“Necesitas tener muchas habilidades para su interpretación”, dijo el idol.

Para terminar, Yoongi explicó que 'Cypher PT.2: Triptych' es una canción divertida porque involucra a los oyentes y a él como rapero. En esta pista, Suga trabajó con Namjoon y Hoseok para escribir la letra.

Ante la misma pregunta, ahora en 2020, Suga cree que es difícil elegir solo uno de sus raps, pero al escuchar su propia discografía, el ídolo de Big Hit Entertainment considera que la canción 'The Last' refleja una época en la que él vivía muy desesperado y emocionado.

Suga terminó diciendo: “‘The Last’ era una canción que no me gustó mucho pero ahora es una canción que me ha llegado a gustar con el tiempo”.

La canción 'The Last' pertenece al tracklist del disco 'Agust D', el primer mixtape de Suga, el integrante de BTS expresó todas sus emociones en cada una de las canciones que componen el disco.

Hace unos días se informó que Suga de BTS tuvo un doble All Kill con su segundo mixtape 'D-2', el tracklist de su material discográfico se posicionó en la posición número 1 en la aplicación online de iTunes. ¿Estás de acuerdo con la selección de Suga? o ¿Tienes otro rap del idol que sea tu favorito?