BTS: Suga pasó un VERGONZOSO momento con esta famosa cantante

Suga de BTS saludó a sus fanáticos a través de una transmisión en vivo en la aplicación VLIVE el viernes 13 de diciembre de 2019, el rapero del grupo de chicos de Bighit Entertainment, BTS, contó la historia detrás de su última colaboración con Halsey, una famosa cantante estadounidense.

El dueño del nombre real Min Yoon Gi, también llamado August D, reveló al ARMY que él y Halsey terminaron la canción sin conocerse. Debido a las limitaciones del idioma, Suga lamenta no haber podido expresar su gratitud a la solista de 25 años.

Se dijo que Suga y Halsey nunca se encontraron cara a cara para discutir la colaboración. Sin embargo, el ídolo dijo que estaba muy satisfecho con el resultado final del Interlude de Suga: “Aunque nunca nos reunimos para hablar de esa canción, es la forma en que vivimos en esta época. Nos beneficiamos de generaciones. Sin embargo, fue muy divertido trabajar en la pista”, dijo.

¿Suga es el integrante de BTS más inseguro?

Más tarde, Suga compartió que estaba muy sorprendido cuando recibió la oferta de colaborar con Halsey. La razón es que hay una cosa que preocupa a Suga, a saber, las limitaciones del idioma. El hombre que nació en 1993 admitió que no era bueno para hablar inglés. De hecho, Halsey le pidió a Suga que siguiera rapeando en coreano.

“Cuando lo escuché no estaba seguro. Yo estaba como, '¿Yo? pero no sé rapear en inglés. Ella (Halsey) me dijo que está bien y que puedo rapear en coreano", dijo.

Suga de BTS se sentía avergonzado por no poder hablar con la famosa cantante.

A pesar de que el integrante de la famosa banda de K-Pop siente que pasó un vergonzoso momento por no poder hablar con la cantante, el ARMY piensa que lo único que tiene que hacer Suga es mejorar su inglés y dejar a un lado sus inhibiciones al hablar otro idioma.