BTS: Suga muestra sus habilidades para la cocina en “In The Soop"

En este episodio de “In The Soop”, Jin comenzó su práctica de piano desde la mañana cuando J-Hope y Suga se despertaron del sonido del piano. Como era de esperar, RM fue directamente al río para leer un libro y Suga preparó café para beber.

RM tomó el café y salió al banco junto al agua para leer su libro. RM dijo: "Lo que más me gusta de este lugar es que puedo leer mi libro mientras miro el paisaje. Cuando intentaba leer libros en Seúl, intentaba encontrar un parque para leer mi libro. Me puse la máscara y me esforcé por respirar un poco de aire exterior, pero me gusta cómo puedo sentir el exterior automáticamente".

Mientras RM estaba leyendo su libro, Suga decidió preparar el desayuno de los miembros. Para el desayuno, decidió hacer arroz frito con kimchi . Suga comenzó a hacer arroz frito en una tapa de caldero de hierro fundido, pero se dio cuenta de que había puesto más carne de cerdo que arroz. Mientras se completaba el desayuno, V llamó a RM y Jimin para desayunar.

¿Suga es malo para cocinar?

J-Hope se sorprendió por la cantidad de arroz que Suga había hecho y preguntó: " ¿Cómo vamos a mover esta tapa para comer?" en el que Suga, tambien llamado Agust D, sugirió, " Comamos aquí". Los miembros se reunieron alrededor del caldero mientras se agrupaban. Todos disfrutaron de su desayuno mientras raspaban el arroz con costra de la sartén.

Después, el miembro más joven, Jungkook, decidió hacer un postre para sus hermanos mayores. Pela unas manzanas y empieza a cocinar unas tostadas francesas. Sirvió huevo sobre una tostada y lo frió en la sartén. Por último, roció un poco de azúcar. J-Hope se paró junto a Jungkook y probó el primer brindis. J-Hope felicitó a Jungkook diciendo: "Vaya, está delicioso" y fue a brindar por Suga y Jin, que estaban jugando en ese momento.

Suga no es tan buen cocinero como parece y los otros miembros de BTS lo saben.

Después de la comida, todos los miembros se reunieron para trabajar en su música. Jungkook declaró: "Abrí la puerta y escuché una melodía, así que hice la letra de la canción. Realmente espero que la canción pueda usarse como OST para el programa 'In the Soop'".

Suga había traído su equipo para producir música, dijo: "Nos reunimos para hacer música juntos, así que traje mi equipo". Y J-Hope respondió: "Han pasado diez años juntos, creo que es la primera vez que hacemos música como esto tan naturalmente".