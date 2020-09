BTS: Suga habla del éxito de la canción Dynamite

La canción más nueva de BTS , Dynamite, ha tomado al mundo por asalto. La canción pudo establecer un nuevo récord en la plataforma Spotify con 12,6 millones de reproducciones en 24 horas desde su lanzamiento el mes pasado.

La banda de siete miembros también compartió el significado de la última canción para ellos en el podcast For The Record, titulado "BTS: The Band, The Brand & The ARMY".

Esto es lo que dice Suga de Dynamite

El integrante de BTS cree que su última canción es interesante y fácil de disfrutar para cualquier persona, de cualquier generación. Especialmente en esta situación, el grupo quiere crear canciones alegres con letras edificantes.

"Estamos muy felices porque la gente disfruta de esta canción y obtiene energía de esta canción", dijo Suga.

Mientras tanto, V también agradeció a sus fans, ARMY, que dijo que era la razón por la que BTS sigue trabajando.

"Su energía y apoyo es lo que nos impulsa hacia adelante. Entonces ellos, nuestro ARMY, nuestros fanáticos, son la mejor parte de este trabajo", dijo.

Suga, rapero de BTS, dio a conocer en su reality show “In The Stop” que Dynamite, antes que saliera a la luz, era una canción alegre y con un mensaje de confianza y felicidad.