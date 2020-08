BTS: Suga es CORONADO como “Mejor Rapero Masculino” por Dabeme Pop

Suga, es compositor, productor y uno de los raperos de BTS que ha sido elegido como el ganador en la encuesta "Dabeme Best Male Rapper" de Dabeme Pop, lo que significa que ha sido coronado como el “Mejor Rapero Masculino”.

Dabeme Pop es un sitio de votación en línea donde el público tiene la oportunidad de votar por sus idols en varias categorías. Suga competía contra otros 14 raperos, pero él resultó ser ganador. Dabeme Pop anunció los resultados de la votación en YouTube.

Resultados de "Dabeme Best Rapper" donde Suga fue ganador

Suga, quien fue reconocido por los profesionales por sus habilidades de producción y reconocido por el público por su talento y carisma, también es un rapero habilidoso cuyos mixtapes discuten asuntos tales como sus luchas con la depresión, la fama o la vida social e incluso sus fobias. Sus letras crudas y honestas que interpreta con Agust D, así como sus habilidades para rapear, son conocidas entre fanáticos y críticos.

El idol de BTS, Suga fue nombrado el “Mejor Rapero Masculino”

Pese a que ha sido un año complicado a nivel mundial, el 2020 ha sido un año exitoso para Min Yoong, mejor conocido como Suga, ya que tres videos con canciones producidas por él se convirtieron en los videos musicales más vistos por un solista coreano estas son: Daechwita, de su último mixtape D-2 que encabezó Itunes Chart en 101 países, Eight, una canción produjo y coescribió con IU, y Shadow una canción que promociona el último álbum de BTS, Map Of The Soul: 7.

Por ello te dejamos el segundo mixtape D-2 de Suga. No olvides escuchar las canciones que tiene como solista y sus colaboraciones.