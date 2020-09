BTS: Suga enamora al ARMY con un hermoso cutis al natural

Como otros ídolos de Kpop, BTS siempre aparece frente a los fanáticos y al público de la forma más perfecta y reflexiva. Gracias al maquillaje divino, todos los integrantes de este famoso grupo se ven más apuestos y extremadamente atractivos.

Sin embargo, muchas personas seguramente se preguntarán cómo se verá BTS con sus rostros desnudos.

Quizás no hay necesidad de sentir curiosidad por mucho tiempo porque los 7 miembros del grupo de K-Pop solían mostrar con confianza sus rostros desnudos en la televisión o las redes sociales. Por lo que ahora BTS ha mostrado su verdadera belleza en su programa más reciente “In The Soop”.

Suga y su hermoso cutis

Aunque no es una belleza masculina excepcional, la imagen rústica natural de Suga sorprendió más a BTS. El rapero tiene una piel sorprendentemente suave y blanca que incluso luce radiante.

También debes sentirte sorprendido por la piel perfectamente hermosa de Suga sin maquillaje. Este chico también ha llegado repetidamente a los mejores eventos con el rostro desnudo más sorprendente.

Suga muestra una piel blanca y super hermosa en “In The Soop”.

El rostro desnudo de Suga no se ve diferente de su rostro cuidadosamente maquillado en el escenario. En particular, la piel del rapero es blanca y aún lo suficientemente suave para brillar. Con su rostro desnudo, Suga se ve lindo, gentil y sensible.