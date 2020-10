BTS: Suga el “hombre más GUAPO” de Twitter

La popularidad y fama del idol de BTS, Suga, no conoce límites pues ha jugado un papel gigantesco detrás del éxito de la banda de chicos de BTS. Junto a Jungkook, han llevado a la banda a lugares inimaginables y algunas de sus mejores contribuciones para BTS son canciones como First Song, Swagger, All Night, Give It To Me, Seasaw, Dream Money y muchas más.

El mundo sabe que Suga es extremadamente talentoso como músico. Pero lo que destaca su batallón de fanáticas en todo el mundo es su actitud y su estilo único de lucir el cabello largo con pendientes que ciertamente lo convierten en un "tipo atractivo" en el verdadero sentido del término.

Suga es considerado uno de los idols más guapos de BTS

Suga un hombre talentoso y atractivo

Twitter se ha vuelto loco al ver la nueva apariencia de Suga y una sección de internautas que son fanáticas del K-pop sienten que Suga es el hombre más atractivo que existe.

El rapero de BTS, Suga, enfrentó muchas dificultades antes de su debut, por lo que se ha ganado el reconocimiento y el éxito por su talento, pero también por su carisma, personalidad y por supuesto su estilo.

La historia de los idols no siempre es sencilla, de hecho, la mayoría de ellos tienen que afrontar y superar grandes dificultades antes de poder debutar, su fuerza para lograrlo radica en las grandes ganas que tienen de triunfar, ya que saben que solo manteniéndose fuertes y esforzándose al máximo conseguirán sus sueños.

Aunque son varios los idols que han vivido situaciones de este tipo, Suga es uno de los más destacados, ya que este rapero se encargó de subir escalón por escalón hasta obtener el reconocimiento que buscaba e incluso logró superar sus propias expectativas, pues ahora se ha robado el corazón del ARMY, que asegura que Suga es el “hombre más guapo”.

yoongi's cute dancing is the reason i breathe everyday#BBMAsTopSocial BTS @BTS_twtpic.twitter.com/lcrS138WKo — suga pics (@SUGAPlCS) April 30, 2019

