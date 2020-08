BTS: Suga comparte con ARMY su secreto para relajarse

Suga, el rapero de BTS sí sabe cómo disfrutar de su tiempo libre y compartió su secreto con ARMY.

A Suga le encanta la comodidad y el buen descanso, el miembro de BTS reveló cuál es su técnica de relajación más efectiva.

Últimamente todos los integrantes de BTS han pasado mucho tiempo interactuando con ARMY, en diferentes plataformas y redes sociales, el grupo Big Hit Entertainment ha acompañado a sus seguidores y los ha entretenido.

El secreto de Suga de BTS para relajarse

Suga no dudó en compartir con ARMY su secreto para relajarse y descansar

Es por ello que Suga compartió algunos tips para relajarse. Si hay algo que a Min Yoongi le encanta es dormir, el ídolo ha dicho repetidamente que es su forma favorita de relajarse y pasar su tiempo además de hacer música y componer canciones increíbles.

Por ejemplo, para el FESTA del 2018 se preguntó a los chicos qué cosas los hacían más felices en el mundo, de 10 puntos el rapero mencionó dormir 4 veces. Vaya, eso es amor por el descanso.

Suga actualizó la cuenta de Twitter de BTS que hasta el momento tiene 25.5 millones de seguidores, el rapero publicó una selfie donde aparece acostado en su cama, en la descripción escribió: '¡Vete a la cama es lo mejor! ARMY acuéstate también hoy. "

La foto del cantante de 'The Last' ya cuenta con más de un millón de me gusta y 352 retweets, demostrando el gran impacto que tiene en sus fans más fieles que siempre están al pendiente de sus actividades.

Suga ha estado experimentando y ha invertido bien su tiempo para experimentar cosas nuevas e interesantes y aprender ciertas habilidades, el rapero surcoreano de BTS mostró hace unos días su lado más artístico.