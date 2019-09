BTS: Steve Aoki regala MASIVA felicitación a Jungkook (VIDEO)

Steve Aoki es un reconocido DJ de fama mundial que ha viajado por el mundo a un ritmo continuo durante años, que recientemente ha sorprendido al ARMY al rendir una peculiar felicitación a Jungkook de BTS.

Resulta que el famoso DJ que tiene grandes colaboraciones con artistas de todos los géneros y países como blink-182, Lil Yachty , Bill Nye e inclusive con los mismos chicos de BTS, sorprendió felicitando a uno de los BTS más contenido por el ARMY.

Aoki se ha unido a las grandes celebridades que felicitaron al reconocio integrante de la super banda de K-pop en el mundo e hicieron del festejo toda una tendencia global en el Twitter.

Mediante un video que colgó en su cuenta oficial de Twitter el reconocido DJ deseó a Jungkook un feliz cumpleaños en SunTrust Park en Atlanta el domingo (1 de septiembre), girando la cámara de un teléfono hacia la gran multitud que hizo eco de su deseo antes de entrar en un remix de "Waste It On Me", que es una colaboración con los BTS.

Jungkook

En la publicación que ha tomado por sorpresa a todos los integrantes del ARMY, hasta el momento ha logrado acaparar la atención de más de cuatrocientos setenta mil reacciones y cientos de comentarios en donde aplauden que se haya acordado del idol.

Hay que destacar que el famoso productor de dance-pop y DJ ha trabajado en estrecha colaboración con la banda de chicos en los últimos años, ya que primero colaboraron al remezclar su sencillo "Mic Drop" antes de colaborar en "Waste It On Me" de Aoki.

Por otro lado BTS no es la única banda de chicos que ha colaborado en el mundo de la música de Aoki, pues recientemente anunció planes para trabajar con los Backstreet Boys en una nueva canción llamada "Let It Be Me".

