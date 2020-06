BTS Stay Gold: V enloquece a los fans del K-Pop con su suave voz/Foto: Label K-Pop

Es seguro decir que los fanático de BTS ahora mismo están escuchando Stay Gold en repetición. La hermosa canción marca el regreso japonés de los Bangtan Boys. Si bien la versión de audio lanzada la semana pasada, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook no tardaron más de tres días en unirse y tocar la canción en vivo.

Los cantantes realizaron la primera presentación en vivo en CDTV Live (un programa de transmisión de música japonesa a altas horas de la noche). Mientras que el ARMY se volvió loco por la actuación, varios personajes que no son de BTS recurrieron a las redes sociales para hablar sobre la actuación.

Los espectadores realmente disfrutaron la actuación, pero no pudieron dejar de hablar de un cantante en particular en el lote: Taehyung. Kim Taehyung dejó a los miembros ARMY y no ARMY débiles de rodillas con su voz suave y barítona.

Taehyung es la definición de todo lo que está bien

Varios espectadores recurrieron a las redes sociales para hablar sobre la voz conmovedora de TaeTae. Como resultado, el cantante de Sweet Night ganó dos nuevos apodos. Los fanáticos consideraron la voz del cantante como "voz curativa" y "voz emocional", según informó Koreaboo. ¡Estamos completamente de acuerdo!

La sorprendente voz de V de BTS

El cantante tiene la capacidad de calmar nuestros nervios con su voz mágica. Ya sea con Sweet Night o Winter Bear, TaeTae puede calmar incluso a un bebé que llora con su voz. Hay una avalancha de videos en las redes sociales donde los niños dejan de llorar en el momento en que escuchan la voz de V.

Eso no es todo. Cuando terminó la transmisión, V se encontraba entre las principales tendencias en Japón, con fanáticos que buscaban al "tipo con gafas" porque lucía un conjunto semi-formal con sus especificaciones de "chico bueno".

Hace unas semanas, el integrante de la melodiosa voz del grupo surcoreano fue nombrado "El mejor rostro del 2020" por ser considera uno de los hombres más atractivos del mundo/Foto: Channel Korea

Durante la presentación promocional, V también habló sobre el significado detrás de la canción. "El mundo no solo está lleno de cosas buenas, así que no pierdas tu brillo. Ese es el hermoso mensaje de esta canción", dijo. ¿Qué opinas de los nuevos apodos de V?