BTS ¿Son ADICTOS a las cirugías plásticas?

BTS es una de las mejores bandas de K-pop, que han sabido posicionarse en el mundo de la música, no solo por su talento musical, sino por la belleza peculiar de cada uno de sus integrantes.

Es por eso que ahora muchos estadounidenses se han preguntado si los chicos de BTS son recurrentes a las cirugías estéticas para verse siempre impecables y es que la cirugía plástica es bastante común en Corea del Sur, al igual que en Estados Unidos. Pero de alguna manera, las caras de las estrellas de Kpop parecen completamente fuera de control.

Es por eso que un cirujano plástico experimentado en Beverly Hills, California, una de las varias capitales de cirugía plástica del mundo, acordó echar un vistazo, siempre y cuando mantengamos su identidad privada para analizar los rostros de los chicos de BTS.

Según un experto los chicos de BTS se han hecho cirugías plásticas

“Estoy feliz de ofrecer la opinión profesional”.

¿BTS es adicto a la cirugía plástica?

El famoso cirujano ha concluido en su análisis que la mayoría de los miembros de BTS han tenido operaciones de cirugía plástica. Pero no son ‘adictos’ o demuestran ‘uso excesivo problemático’ de cirugía plástica electiva, así lo detalló:

Eso va demasiado lejos, Paul [the author of this piece]. Supongo que todos tienen una perspectiva, pero desde la perspectiva de un cirujano profesional, esto no es un uso excesivo. Pero hay trabajo que probablemente se realizó .

Una cosa que el cirujano señaló es que Corea del Sur tiene una tasa muy alta de cirugía plástica. Además, es mucho más aceptado culturalmente que en los Estados Unidos: “Un gran porcentaje relativo de la población de Corea del Sur ha tenido algún nivel de cirugía electiva. No puedo decir el porcentaje exacto, pero puedes consultar con el ASPS [American Society of Plastic Surgeons].

Lo cierto es que los chicos de BTS siempre se ven impecables

Cabe destacar que otra de las cosas que dejó en claro sobre los chicos de BTS es que parece haber un gran cambio en las cremas faciales, la aplicación cuidadosa del maquillaje y el cuidado general de la piel de cada uno de los chicos.