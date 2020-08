BTS: “Smeraldo Books” pide a los fans que elijan el desarrollo en The Notes

Parece que “Smeraldo Books” ampliarán aún más la historia del universo “花樣 年華: The Notes”, ya que los chicos de BTS se preparan para un regreso el 21 de agosto. Todo esto dentro del conocido Bangtan Universe, que incluye el fuerte WebToon “Save Me” donde se habla de la muerte de los integrantes de forma ficticia.

Smeraldo Books tendrá un nuevo The Notes

En la última publicación de “The Notes” de “Smeraldo Books”, la historia pide a los fanáticos ARMY que elijan el próximo desarrollo después de un breve extracto. El texto, fechado el 11 de abril del año 22, dice:

“Tuve un sueño anoche. Mis amigos de la escuela secundaria estaban allí y sucedieron cosas terribles y crueles en el sueño. Seok Jin los estaba mirando sin cambiar su expresión, las tragedias se desarrollaron. Dibujé su rostro siniestro en graffiti y se lo mostré a Nam Joon”.

El texto continúa: “‘Seok Jin está de vuelta’. Nam Joon me contó cómo conoció a Seok Jin. También me dijo que Seok Jin parecía cambiado. Una pesadilla y las noticias de Seok Jin por primera vez en dos años. Incapaz para descartarlo como una mera coincidencia, me sentí aprensivo”.

“Smeraldo Books” luego pide a los fanáticos que elijan entre “A. Debería preguntar el número de Seok Jin” o “B. Debería ir a ver si los amigos que vi en el sueño estaban bien”. ¿Qué opción elegirás? Lo interesante es que la cuenta de Twitter ya cuenta con una gran participación de ARMY.

Sobre Bangtan Universe

El Bangtan Universe (también conocido por los fanáticos como la “Serie HYYH”, o su título oficialmente acortado “BU”) es una historia original multimedia compuesta principalmente por una serie de videos musicales conceptuales del grupo coreano de K-Pop, creado por los siete integrantes y Big Hit Entertainment en colaboración con Lumpens y (ocasionalmente) GDW.