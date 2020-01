BTS ¿Se presentará en los Grammys 2020? Conoce los detalles

BTS se presentó en los Grammys en febrero de 2019, en donde RM hizo algo épico, pues cuando terminó su discurso de presentación y agradeció a los ARMY por hacer realidad sus sueños, hizo una proclamación simple pero valiente: "Volveremos".

Así como así, los chicos del ARMY estaban decididos a hacer realidad ese sueño también, es por eso que cuando BTS no obtuvo una nominación al Grammy 2020 para “Map of the Soul: Persona”, los ARMY se sintieron abrumados, pensando que las posibilidades de que los siete idols asistieran a los Grammys eran escasas.

Pero luego, BTS anunció que su nuevo álbum,” MotS: 7”, se lanzará el 21 de febrero después de los Grammys y se perdió toda esperanza, pero ahora un pequeño detalle en el programa de regreso de BTS MotS: 7 ha hecho que el ARMY se pregunte si BTS se presentará en los Grammys 2020 después de todo.

Las teorías sobre BTS en los Grammys 2020

El 8 de enero, la Academia de Grabación anunció la primera ronda de artistas que se presentarán para los Grammys 2020 que se celebrarán el 26 de enero en donde resaltan: Lizzo, Billie Eilish, Blake Shelton, Gwen Stefani y Aerosmith; en donde BTS falta notablemente en esa lista, pero, casualmente, BTS anunció su calendario de regreso el 8 de enero también.

Si bien el "rendimiento de Grammys" no figuraba en la lista el 26 de enero, pero un cambio importante en la estrategia de regreso de los chicos hace que los fanáticos piensen que BTS podría llegar a la alineación final de los Grammys 2020.

Según se comenta que BTS tiene una estrategia de regreso bastante estándar a la que los ARMY se han acostumbrado. Por lo general, los chicos lanzan un tráiler de regreso con una canción en solitario de uno de los chicos, seguido de varios avances de su sencillo principal y video musical.

Tal parece que en esta ocasión un gran cambio en esa estrategia para su regreso de MotS: 7 los tomó por sorpresa, pero no es todo pues el cambio más grande y deslumbrante es que los chicos lanzarán su primer sencillo el 17 de enero, un mes entero antes de MotS: 7 caídas el 21 de febrero, y poco más de una semana antes de los Grammys.

Si bien este cambio podría haber sido simplemente una elección de BTS y Big Hit para mantener a los fanáticos alerta, por lo que algunos ARMY no pudieron evitar preguntarse si los chicos cambiaron las cosas para dar paso a la etapa de regreso más épica de todas: en los Grammys.

