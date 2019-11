BTS: ¿Sabías que la banda tenía OTRO NOMBRE? ¡Sorprendente!

BTS se ha consolidado actualmente como la mejor “Boy band” del momento, además de ser la más reconocida a nivel mundial, pero BTS no siempre fue conocido con ese nombre, pues a un principio llevaba otro nombre.

Resulta que BTS en sus principios tenía "Beyond the Scene" y el miembro Kim Namjoon no siempre fue conocido como "RM", pero ¿Por qué BTS cambió el significado detrás del nombre de su grupo?

¿QUÉ SIGNIFICA 'BTS'?

Resulta que BTS comenzó con el nombre de "Bangtan Sonyeondan", que se traduce aproximadamente como "Boy Scouts a prueba de balas" en inglés, por lo que es esta traducción la que le dio a los fanáticos de BTS su nombre: ARMY; además, este nombre de fanbase significa "Adorable Representante MC para Jóvenes”, pero cuando BTS cambió de nombre en 2017 y cambió su logotipo, la base de fans creó su propio logotipo similar al de sus ídolos de K-pop.

EL CAMBIO DE NOMBRE

A medida que BTS creció en popularidad, la banda de chicos cambió el significado detrás de su nombre, PUES originalmente significaba "Boy Scouts a prueba de balas", el grupo cambió su nombre en 2017 para que significara "Más allá de la escena".

Esto vino con un cambio de nombre completo del grupo en 2017, después de sus giras por los Estados Unidos, luego de que algunos miembros incluso recurrieron a Twitter , difundiendo el amor por su base de fans.

Hay que destacar que BTS fue el primer grupo de K-pop en presentar un premio en los Grammys, actuaron en los Billboard Music Awards y en programas de entrevistas organizados por Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Ellen DeGeneres; además rompieron récords dentro de la industria de la música y se convirtieron en una de las bandas de chicos más grandes del mundo.

Cabe destacar que colectivamente se les conoce como BTS. Individualmente, sin embargo, los miembros de BTS a menudo van por sus nombres artísticos: Kim Seokjin es conocido por su nombre artístico, Jin; Jung Hoseok es conocido por su nombre artístico, J-Hope; Min Yoongi es conocido por su nombre artístico, Suga; Park Jimin es conocido monónimamente como Jimin; Kim Taehyung es conocido por su nombre artístico, V y Jeon Jeongguk es conocido por su nombre artístico, Jungkook.