BTS: ¡Romance! J-Hope envió ROMÁNTICA carta a un integrante

J-Hope, es uno de los distinguidos integrantes de la famosa banda BTS, que recientemente ha causado furor en las redes sociales, ya que escribió una carta a uno de sus compañeros y dejó al ARMY sorprendido.

Resulta que el cantante J-Hope de BTS, le escribió una corta carta a su compañero, Suga, lo que ha demostrado que entre los chicos existe una fuerte amistad o tal vez algún romance de broma.

La atractiva carta de J-Hope a Suga

Todo parece que dentro de la famosa boyband, BTS, existe un profundo amor entre dos de sus miembros y esta vez no se trata de Jimin y Yoongi, sino entre J-Hope quien le escribió una amorosa carta a Suga y que ha impactado a todo el ARMY.

Es por eso que recientemente se ha viralizado un fragmento de la carta que 'Hobi' le escribió a su compañero de BTS, Suga, de quien se expresó con total cariño y admiración debido a que fue quien lo hizo sentir cómodo.

“A mi hermano Suga, Hyung, hola, soy Hoseok. Cuando llegué por primera vez al dormitorio, me sentí muy incómodo y tímido, así que solo me quede en la sala, después viniste tú y conversamos, eso me relajo. Aún no puedo olvidar ese momento".

Esto es parte de lo que dice la carta que ha asombrado tanto al ARMY y que ha desatado diversos rumores acerca de las relaciones internas entre los idols de BTS y causando bastante conmoción por saber que pasa realmente.

Cabe destacar que la carta fue escrita en el año 2017 al final de la segunda temporada de Bon Voyage, pero hace un par de horas el ARMY revivió el significativo momento que hizo sospechar de un romance entre ellos.

