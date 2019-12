BTS: Revelan el NOMBRE de su próximo disco (FOTOS)

El ARMY de BTS presenció la presentación de los Premios Melon Music Awards 2019, donde han hecho un deslumbrante show y en donde los siete chicos han demostrado que logran superarse cada año en sus apariciones en los premios de fin de año.

Hay que destacar que BTS es conocido por ocultar pistas en sus actuaciones, por lo que ahora los fanáticos prestaron mucha atención a su etapa de MMA, en particular, ya que casi desde el primer día que cayó Map of the Soul: Persona , ARMYs se han convencido de que el próximo título del álbum de BTS será Map of the Soul: Shadow .

La nueva teoría

Pero ahora justo después de la presentación de las MMA del grupo, los fanáticos tienen dudas y ha surgido una nueva teoría del próximo álbum de BTS, que asegura que será Map of The Soul: Ego es tan fascinant.

La banda el 27 de marzo lanzó su tráiler de regreso de "Persona", en donde en el video, hay una pizarra con varias palabras y dibujos que los fanáticos señalaron que las palabras "Persona", "Sombra" y "Ego" estaban escritas en la pizarra exactamente en ese orden y asumieron que era una pista de la próxima trilogía de álbumes de BTS.

BTS con anterioridad lanzó las trilogías School , The Most Beautiful Moment in Life y Love Yourself , por lo que los fanáticos pensaron que Map of The Soul era el siguiente, con Map of The Soul: Persona siendo el primer álbum, seguido de Map of the Soul: Shadow y Mapa del Alma: Ego.

BTS lanzó Map of The Soul: Persona el 12 de abril y, desde entonces, los fanáticos han estado esperando ansiosamente a Shadow , pero ahora el rendimiento de las MMA de BTS en 2019 , que los fanáticos tuvieron la oportunidad de transmitir en todo el mundo el 30 de noviembre , hace que los fanáticos duden de su teoría original.

Cabe destacar también que BTS dispersó las imágenes tanto en su rendimiento como en sus videograbadoras que aparentemente parecían sombras, pero los fanáticos piensan que todo fue una simulación, pues las sombras en realidad no eran sombras, sino proyecciones , que apuntan más al "ego" como concepto que a "sombra".

