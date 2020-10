BTS: Rapero que plagió a Suga está de vuelta ¡Esta vez para BURLARSE!

El rapero Alllex Black quien hace unos meses fue acusado de plagiar el tema ‘Daechwita’, de Suga, ahora está de vuelta, pero no para disculparse con el rapero de BTS, sino para burlarse de él.

El rapero ucraniano Alllex Black fue acusado de plagiar la canción que Suga lanzó con su seudónimo Agust D, la canción del rapero ucraniano ‘10k’ sonaba muy similar y ahora Alllex se encuentra controversia al publicar videos rompiendo posters con la imagen del músico de Big Hit Entertainment.

En agosto 2020, ARMY se unió en redes sociales para denunciar el supuesto plagio de una canción, el rapero ucraniano Alllex Black había publicado el tema ‘10k’ en YouTube, el track tenía bastantes elementos musicales que se asemejaban a ‘Daechwita’ de Agust D.

La empresa Big Hit Entertainment publicó una advertencia legal para hacerle saber a Alllex Black que la se encontraban analizando el caso de plagio y el video oficial de ‘10k’ fue dado de baja debido a las múltiples denuncias.

Alllex Black continuó publicando sus trabajos musicales en distintas plataformas y a través de Instagram el rapero posteó imágenes de él amarrado en un bosque en forma de protesta, incluso etiqueto a la compañía de entretenimiento Big Hit.

Ahora, Alllex Black y su amigo Egor se están viendo envueltos en una nueva polémica, pues ambos compartieron videos burlándose y rompiendo posters con la imagen de Agust D.

La cuenta de Alllex Black en Instagram es privada, pero la de su amigo Egor no, hace algunas horas el chico compartió dos videos en donde él y Black parecen bailando, rompiendo posters de Suga y escuchando ‘10k’.

En uno de los clips aparece la fotografía de Suga con la leyenda ‘Alllex Black - 10k’ y Egor dice:

“Esta no es la real, no es la original, no la escuchen” se lee.