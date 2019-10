BTS: RM y Jungkook LLORAN al despedirse de “Love Yourself” (VIDEO)

BTS ha sentimentalizado a todos los miembros del ARMY, pues acaba de concluir su era más reciente con el concierto final “Love Yourself: Speak Yourself” el 29 de octubre en Seúl, donde por supuesto, el ARMY ha pasado por diversas emociones.

Pero nadie es tan emotivo como los miembros de BTS, especialmente e líder de la banda, RM, y el idol dorado, Jungkook, ya que durante sus menciones finales, RM lloró mientras se despedía de la era “Love Yourself” de BTS y por otro lado Jungkook se rompió en llanto durante la presentación final de "Mikrokosmos".

Todos los miembros de BTS, incluidos RM, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, tuvieron menciones fenomenales de la era Love Yourself , sin embargo, el discurso de RM golpeó a ARMY justo en sus más sensibles emociones.

Según la traducción de un fan en Twitter, RM reflexionó sobre el viaje Love Yourself , en donde aseguró a los fanáticos que el significado detrás de la era continuará viviendo entre sus recuerdos:

"Si bien el concepto de LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF termina aquí, ya que el viaje, el camino, de encontrar cómo amarnos a nosotros mismos no termina aquí, en el futuro también…Tomemonos las manos como estamos ahora, y estemos juntos mientras descubrimos cómo amarnos a nosotros mismos".

El líder de BTS también expresó su esperanza de que los fanáticos continúen descubriendo el amor propio con sus letras, sin importar el concepto que el grupo haga a continuación y luego RM comenzó a contener las lágrimas mientras se despedía de la era:

"Creo que me arrepentiré de que no podamos hacer esta gira “Love Yourself: Speak Yourself” en el futuro…Sería bueno si hubiera una palabra mejor que 'amor', pero realmente, te amo. Por favor, sé eso”.

Cabe destacar que RM no fue el único miembro de BTS que derramó algunas lágrimas, ya que Jungkook comenzó a llorar durante la presentación final de "Mikrokosmos", que fue la última canción del grupo K-pop de la noche.