BTS: RM sorprende con su AGRADECIMIENTO en el álbum BE

El quinto álbum de estudio de BTS, BE, se lanzó el 20 de noviembre y ha sido catalogando como un buffet eufónico, realizado por el septeto surcoreano en el estilo clásico de BTS y los fanáticos están más que emocionado con la degustación musical.

Uno de los detalles de este álbum se encuentra en la parte de los agradecimientos, pues si bien algunos artistas tienden a usar esta sección del álbum físico como un volcado de nombres, BTS se tomó el tiempo para escribir notas de agradecimiento profundas y sinceras que puntúan, subrayan y amplían sus canciones.

El agradecimiento de RM en el álbum Be

Es por eso que el "Thanks To" de cada miembro muestra su carácter, pero muchos han quedado especialmente impresionados por el de RM, el famoso Kim Namjoon e intrépido líder de BTS.

El líder de BTS comenzó expresando: Un año que realmente se adapta a la palabra '위축' [“encoger ”o“ marchitar ”] por una variedad de razones”, escribe RM en coreano (interpretado por la traductora de fans Wisha ).

Por si fuera poco continuó así: Esto, por supuesto, explica que nuestros cuerpos hayan tenido que pasar mucho tiempo en el interior, pero también es un año que, sobre todo, encogió nuestra voluntad y marchitó nuestras almas.

Hay que destacar que cuando golpeó la pandemia global, BTS estaba en medio de la promoción de Map Of The Soul: 7 y preparándose para una gira mundial por estadios. Pero cuando esos planes se pospusieron, el grupo se molestó por no poder ver a ARMY en persona como estaba planeado

Es por eso que RM habla directamente de sus emociones durante este tiempo turbulento: Yo también estaba afanosamente abrumado por la ira, la frustración y la tristeza…Y aun así. Yo, como RM, y nosotros, en el nombre de Bangtan, recordando las muchas estrellas giradas hacia nosotros, nos levantamos resueltamente una vez más. Este álbum es un registro de nuestro ascenso. No podríamos ser para siempre y, después de todo, no queríamos ser así.

Cabe destacar que BE contiene momentos de ansiedad y tristeza ("Azul y gris") pero también de alegría ("Dinamita") y, lo más importante, resolución y esperanza ("La vida sigue", "Quédate"); por lo tanto, es un reflejo de esta época, pero también es la huella digital más detallada de BTS, porque literalmente hicieron todo ellos mismos, desde diseñar el álbum físico hasta dirigir el video musical del sencillo principal.

