BTS: RM se luce ENCANTADOR junto a los demás idols en un evento deportivo

RM es el famoso cantante y líder de la mejor banda de K-pop en el mundo que recientemente ha sorprendido junto a sus compañeros en un famoso evento deportivo en donde han deslumbrado con su belleza.

Resulta que ayer se celebró el juego 4 de la serie mundial 2020 de béisbol, los equipos Tampa Bay Rays y los Angeles Dodgers se diputaron la final, donde los Bangtan Boys fueron invitados especiales de este evento deportivo.

La presencia RM y sus demás compañeros de la banda como sucede en diferentes eventos en los que se dan cita, es todo un suceso y en esta ocasión los idols del K-pop, conocidos mundialmente por su música fueron de gran impacto en este evento que resalta a nivel internacional.

Hay que recordar que recientemente se llevó a cabo el cuarto juego de la serie mundial de béisbol entre los equipos de Tampa Bay Rays y los Angeles Dodgers, donde muchas luminarias se reunieron para ser parte de esta emocionante fiesta deportiva.

La presencia de BTS en el evento deportivo

La sorpresa de este evento fue que la agrupación de pop coreano liderada por Kim Namjoon fue parte del show de béisbol y al parecer les trajeron mucha suerte a los jugadores, quienes dieron lo mejor de ellos mismos en la cancha.

Se resalta que Choi Jiman es uno de los jugadores más talentosos dentro de las grandes ligas de béisbol, el deportista surcoreano trabaja para Tampa Bay Rays y es conocido por su rapidez, habilidades y agilidad.

Es por eso que durante el evento el jugador de béisbol decidió posar al lado de los posters de BTS, unas figuras de cartón de tamaño real que lo acompañaron a lo largo de la competencia en contra de los Angeles Dodgers.

Por lo que se puede ver en la imagen, RM y los demás integrantes de Beyond The Scene lucieron increíbles con look muy cool que fue elogiado rápidamente en las redes sociales.

Muchos chicos del ARMY consideran que las imágenes de los idols de la empresa de entretenimiento Big Hit le dieron mucha suerte a los Tampa Bay Rays porque resultaron victoriosos en este juego.

TE PUEDE INTEREASAR: BTS: RM enamora al ARMY usando trajes de lujo

Por eso Choi Jiman se tomó una foto con los cantantes y raperos, las redes sociales oficiales de las grandes ligas de béisbol compartieron el momento y la fotografía hasta el momento cuenta con más de 41 mil me gusta y 11 retweets, en la zona de comentarios los apasionados al béisbol y al K-pop se encuentran expresando su cariño por las estrellas que ponen en alto el nombre de Corea del Sur.

¿Crees que RM es uno de los integrantes más guapos de BTS?