BTS: RM se convierte en el compositor joven con más canciones registradas

La KOMCA o Asociación de derechos de autor de la música de Corea ha recibido a RM como uno de los artistas coreanos más jóvenes en registrar su trabajo, este famoso siendo uno de los cantautores más talentosos, desde muy temprana edad se convirtió en parte de Big Hit Entertainment.

Sin embargo, ahora ha dado un nuevo paso en su carrera, pues el rapero oriundo de Seúl, ha utilizado todo su talento para crear canciones a través del rap, y convertirlas en melodías que conquistan al ARMY.

De acuerdo con Nación Rex, Kim Namjoon es el músico más joven en tener el mayor número de canciones en dicha asociación, que busca amparar y defender el trabajo creativo de los artistas.

¿Cuántas canciones ha compuesto RM?

Son 162 canciones las que han sido registradas bajo su nombre, por lo que es un reconocimiento muy importante para el intérprete, quien no solo es el que más canciones ha registrado, sino que es el más joven de toda la KOMCA.

I Like It, Mic Drop, Idol, Save Me, Danger, Outro Wings, y Not Today, son solo algunas de las más de 160 canciones exitosas del líder de BTS, quienes récord tras récord van conquistando el mundo.

De hecho, su reciente sencillo junto con los chicos de la Bangtang llamado “Dynamite”, también se ha posicionado como una de las canciones más reproducidas de los últimos días, y en menos de una semana ya cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Youtube, y ARMY va por los 300 millones de reproducciones, para superar a Taylor Swift con la marca de mas reproducciones en menos de 13 días.

Sin duda RM es más que solo fama pasajera, sino que es verdaderamente un artista y gran compositor, por lo cual Corea debería sentirse muy orgullosa. ¿Te gustan las canciones de RM?.