BTS: RM rompe el silencio y confiesa por qué no volvería a tener el cabello rosa

RM de BTS se sincera sobre el color que no usará en su cabello

RM el líder de BTS se ha caracterizado por ser uno de los idols del grupo K-Pop más simpáticos y divertidos, pues desde que formó parte de la agrupación se ha pintado el cabello de diferentes colores, aunque hay un color que no volvería a usar, pues así lo reveló en una entrevista.

Los miembros de la boy band siempre han hipnotizado a las chicas por sus impactantes cambios de looks, pues hace algunas semanas el líder surcoreano sorprendió con su pelo de azul, lo que dejó alborotadas a sus seguidoras, pues su cabello era la sensación del momento.

RM del grupo de K-Pop BTS dejó enloquecidas al ARMY al mostrar el tono de su pelo durante el video musical de la nueva canción Dynamite, incluso algunos idols de la agrupación también quedaron fascinados por cómo luce el rapero con ese intenso color en su cabello.

RM revela que color de cabello no le gusta

Los idols RM, Jimin, Jin, V, Suga, Jungkook y J-Hope, han impresionado a sus seguidores con sus drásticos cambios de looks, pues en cada comeback presentan un estilo totalmente diferente, pues durante la era de “The Most Beautiful Moment In Life PT.2”, el líder tuvo un color impactante.

RM de BTS tenía el cabello rosa

El rapero de 25 años de edad lució hace algún tiempo su pelo en un tono rosa, aquel color también fue el agrado de las chicas, aunque en una reciente entrevista el cantante de la boy band reveló por qué no volvería a usar ese tono, el líder comentó que es su pasado oscuro y que no quiere volver al rosa.

Por el momento ARMY espera que el rapero surcoreano RM de BTS cambie de opinión y decida tener su pelo en un tono rosa, aunque también el azul le ha quedado de maravilla, pues así se pudo apreciar su look en el video de Dynamite. ¿Te gusta el estilo del líder?